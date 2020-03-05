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05/03/2020 17:43

【新冠肺炎】內地防護服企業激增約２５倍，消毒類企業高達９５％

　　《經濟通通訊社５日專訊》天眼查專業版數據顯示，今年２月１日至３月５日期間，內地共
新增８２６家經營範圍含「防護服」的企業，其中廣東省最多，其次為山東、安徽、福建和河南
。疫情重災區的湖北省也新增了１２家防護服企業。與去年同期比較，防護服企業同比增速高達
２５６５％。
　　期內，內地共新增２６７９家經營範圍含「消毒液消毒劑消殺用品」的企業，其中山東省最
多，有５４５家。與去年同期比較，消毒類企業同比增速高達９５％。（ｊｔ）

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