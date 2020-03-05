《經濟通通訊社５日專訊》天眼查專業版數據顯示，今年２月１日至３月５日期間，內地共
新增８２６家經營範圍含「防護服」的企業，其中廣東省最多，其次為山東、安徽、福建和河南
。疫情重災區的湖北省也新增了１２家防護服企業。與去年同期比較，防護服企業同比增速高達
２５６５％。
期內，內地共新增２６７９家經營範圍含「消毒液消毒劑消殺用品」的企業，其中山東省最
多，有５４５家。與去年同期比較，消毒類企業同比增速高達９５％。（ｊｔ）
05/03/2020 17:43
【新冠肺炎】內地防護服企業激增約２５倍，消毒類企業高達９５％
《經濟通通訊社５日專訊》天眼查專業版數據顯示，今年２月１日至３月５日期間，內地共
新增８２６家經營範圍含「防護服」的企業，其中廣東省最多，其次為山東、安徽、福建和河南
。疫情重災區的湖北省也新增了１２家防護服企業。與去年同期比較，防護服企業同比增速高達
２５６５％。
期內，內地共新增２６７９家經營範圍含「消毒液消毒劑消殺用品」的企業，其中山東省最
多，有５４５家。與去年同期比較，消毒類企業同比增速高達９５％。（ｊｔ）
|生財有道05/03/2020
《開市Good Morning》林家亨：落實降息後內房料回吐
|FOCUS05/03/2020
【FOCUS】減息大合唱高歌猛進 下一隻黑天鵝「大通脹」?
|國際動態05/03/2020
世衞：疫症全球死亡率約3.4% 遠超預估
|生財有道04/03/2020
【全球放水】渣打：美聯儲不希望美息落後 疫情惡化或更重手減息
|生財有道04/03/2020
【全球放水】華僑永亨料未來或再減息半厘 本港未有逼切性跟減
|生財有道04/03/2020
【全球放水】星展料6月及9月將再減息 港存息已減無可減
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰