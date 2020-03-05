【抗疫維穩】農業農村部：２月蔬菜批發價環比漲一成，月末回落

《經濟通通訊社５日專訊》春節以來，受節假日因素和新冠肺炎疫情的影響，全國蔬菜價格

出現了明顯漲幅。據《央視》報導，農業農村部監測的２８種蔬菜全國平均批發價，２月份每公

斤達到５﹒７１元（人民幣．下同），環比上漲１０﹒４％，同比上漲１７﹒２％。而百姓餐桌

上的大白菜等蔬菜價格更是創出新高。

２月最後一周（２月２４日 ３月１日），重點監測的２８種蔬菜周均價每公斤５﹒５７元

，環比跌３﹒７％，２５種蔬菜價格下跌，其中菠菜、大蔥、西葫蘆和油菜降幅超過１０％。（

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