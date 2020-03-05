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05/03/2020 11:54

【抗疫維穩】外交部：疫情對「一帶一路」建設的影響是暫時的

　《經濟通通訊社５日專訊》中國外交部副部長馬朝旭表示，疫情發生後，很多「一帶一路」合
作夥伴，從各個方面向中方提供了支持。他們也都以不同方式表明瞭繼續加強「一帶一路」合作
的態度。中國也在力所能及範圍內，向「一帶一路」沿線國家根據他們的需要提供了急需的醫療
物資援助，比如巴基斯坦等等，幫助是相互的。我們有信心、有能力、有把握打贏疫情防控阻擊
戰，相信疫情對「一帶一路」建設的影響是暫時的，我們願意與各方一道，繼續堅定推動高質量
共建「一帶一路」，並對此充滿信心。

＊中國正與韓國探討聯防聯控機制＊

　　馬朝旭稱，截至３月２日，共有６２個國家和７個國際組織向中國捐贈了口罩防護服等等中
國急需的疫情防控物資。這里面不光是數字，還有很多感人故事。緬甸政府提供大米，斯里蘭卡
提供紅茶，蒙古捐贈３萬隻羊，巴基斯坦拿出全國醫院庫存口罩給中國。這些捐助是雪中送炭，
患難見真情，我們將銘記在心。
　　馬朝旭又指，當前新冠肺炎疫情在許多國家出現，呈現多發快發態勢，我們也看到一些國家
的疫情在加劇，也盡己所能向一些國家提供幫助。中國政府將很快向韓國提供一批急需的醫療物
資，特別是向大邱市、慶尚北道等疫情嚴重地區提供援助。目前，中國正在與韓國探討聯防聯控
機制。
　　此外，我們已經向巴基斯坦、日本、非盟等一些國家提供了檢測試劑，向很多國家分享了治
療方案，向伊朗、非洲國家提供了試劑，中國紅會還向伊朗派遣了志願者的專家團隊。我們將根
據疫情的發展，在繼續做好本國疫情防控同時，繼續同各國開展不同形式的國際合作，在力所能
及的範圍之內向外方提供支持。（ｗｌ）

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