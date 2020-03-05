【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市跌６８點子，報６﹒９３９９

《經濟通通訊社５日專訊》人民幣中間價再創２月３日以來新高，惟人民幣兌一美元即期匯

率（ＣＮＹ）今早低開６８點子，報６﹒９３９９，上個交易日即期匯率收盤報６﹒９３３１。

渣打銀行中國宏觀策略師劉潔指出，美聯儲降息後，中國央行可能調降公開市場操作利率（

ＯＭＯ）和中期借貸便利（ＭＬＦ）中標利率，而防止人民幣過快升值也是重要考慮因素。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９４０３，較上個交易日升１１１點子，

續刷２月３日以來逾一個月新高，上個交易日報６﹒９５１４。（ｊｔ）

