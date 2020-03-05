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05/03/2020 09:12

【華為動向】華為法國建首個歐洲５Ｇ工廠，無論法國政府是否採用

　　《經濟通通訊社５日專訊》外電引述華為法國市場高層表示，無論法國政府在新的５Ｇ網絡
中是否採用華為的設備，集團都將在法國建立其首個歐洲５Ｇ工廠，這是華為整體策略的一部分
。根據早前報道，華為曾表示初期將會投資約１７億港元在歐洲建設５Ｇ工廠。
　　法國財長勒梅爾表示，華為在法國建廠一事，不會影響政府對是否容許華為進入當地５Ｇ設
備市場的決策，法國此前容許華為、諾基亞及愛立信在當地發展５Ｇ業務，但在實際操作層面不
排除會限制華為發展。（ｅｙ）

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