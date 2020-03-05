《經濟通通訊社５日專訊》南韓中央防疫對策本部５日通報，截至首爾時間今日零點，南韓
單日新增４３８例感染新型冠狀病毒確診病例，累計確診增至５７６６例。南韓再多４名患者死
亡，至今全國總共有３６宗死亡病例，好消息是累計治癒並解除隔離８８例，單日新增逾１倍。
新增確診病例之中，４０７例來自重災區大邱市及慶尚北道，首爾市新增４例，其他地區合
共新增２８例。
駐韓美軍司令部同日表示，２名住在大邱市的駐韓美軍隨軍家屬確診感染，駐韓美軍有關人
員累計確診病例增至６例。（ｅｙ）
05/03/2020 10:32
【新冠肺炎】南韓單日新增４３８人確診４人死亡，治癒個案倍增
《經濟通通訊社５日專訊》南韓中央防疫對策本部５日通報，截至首爾時間今日零點，南韓
單日新增４３８例感染新型冠狀病毒確診病例，累計確診增至５７６６例。南韓再多４名患者死
亡，至今全國總共有３６宗死亡病例，好消息是累計治癒並解除隔離８８例，單日新增逾１倍。
新增確診病例之中，４０７例來自重災區大邱市及慶尚北道，首爾市新增４例，其他地區合
共新增２８例。
駐韓美軍司令部同日表示，２名住在大邱市的駐韓美軍隨軍家屬確診感染，駐韓美軍有關人
員累計確診病例增至６例。（ｅｙ）
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