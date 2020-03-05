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05/03/2020 13:43

【抗疫維穩】盛松成：投資今年將扮演更重要角色，出口面臨下行

　　《經濟通通訊社５日專訊》上海市人民政府參事、中歐國際工商學院教授盛松成等人撰文表
示，目前預測全年ＧＤＰ增速為時尚早，因為今年ＧＤＰ增速還取決於疫情的衝擊程度及延續時
間、對衝政策的力度及今年的國際環境等。為實現今年經濟社會發展目標任務，綜合考慮投資、
消費、淨出口對經濟的拉動作用，認為投資將在中國今年經濟增長中扮演更重要的角色。
　　文章分析指出，近年來對經濟增長貢獻最大的消費受疫情衝擊較大，加上今年外部環境複雜
，淨出口對中國ＧＤＰ的貢獻難以保證。而在積極的財政政策和靈活適度的貨幣政策支持下，預
計今年基建投資增速將明顯回升。
　　在「房住不炒」的前提下，土地供應有望增加，房企融資有望改善，房地產投資將保持適度
增長。雖然製造業投資的恢復可能比基建投資、房地產投資緩慢，但經此一「疫」，很多企業都
更加重視提高自身的抗風險能力、加快創新和數字化轉型，這將推動技術進步，增加製造業投資


＊中國進口有增加趨勢，出口面臨較大下行壓力＊

　　文章認為，目前財政政策比貨幣政策發揮作用的空間更大。可較大幅度提高我國財政赤字率
，至少可以提高到３％。中國政府具有較強的經濟功能。當然，在推動新增投資的過程中，應注
重項目投資回報機制明確、收益可靠、風險可控，實現財政可持續。
　　此外，淨出口目前已經不是中國經濟增長的主要驅動力。儘管２０１９年中國貿易順差較
２０１８年擴大，對經濟增長的貢獻率高達１１％，但主要是因為相比於出口，進口下降得更多
。從未來一段時期看，中國進口有增加的趨勢，而出口可能面臨較大的下行壓力。（ｗｌ）

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