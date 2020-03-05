【抗疫維穩】盛松成：投資今年將扮演更重要角色，出口面臨下行

《經濟通通訊社５日專訊》上海市人民政府參事、中歐國際工商學院教授盛松成等人撰文表

示，目前預測全年ＧＤＰ增速為時尚早，因為今年ＧＤＰ增速還取決於疫情的衝擊程度及延續時

間、對衝政策的力度及今年的國際環境等。為實現今年經濟社會發展目標任務，綜合考慮投資、

消費、淨出口對經濟的拉動作用，認為投資將在中國今年經濟增長中扮演更重要的角色。

文章分析指出，近年來對經濟增長貢獻最大的消費受疫情衝擊較大，加上今年外部環境複雜

，淨出口對中國ＧＤＰ的貢獻難以保證。而在積極的財政政策和靈活適度的貨幣政策支持下，預

計今年基建投資增速將明顯回升。

在「房住不炒」的前提下，土地供應有望增加，房企融資有望改善，房地產投資將保持適度

增長。雖然製造業投資的恢復可能比基建投資、房地產投資緩慢，但經此一「疫」，很多企業都

更加重視提高自身的抗風險能力、加快創新和數字化轉型，這將推動技術進步，增加製造業投資

。



＊中國進口有增加趨勢，出口面臨較大下行壓力＊



文章認為，目前財政政策比貨幣政策發揮作用的空間更大。可較大幅度提高我國財政赤字率

，至少可以提高到３％。中國政府具有較強的經濟功能。當然，在推動新增投資的過程中，應注

重項目投資回報機制明確、收益可靠、風險可控，實現財政可持續。

此外，淨出口目前已經不是中國經濟增長的主要驅動力。儘管２０１９年中國貿易順差較

２０１８年擴大，對經濟增長的貢獻率高達１１％，但主要是因為相比於出口，進口下降得更多

。從未來一段時期看，中國進口有增加的趨勢，而出口可能面臨較大的下行壓力。（ｗｌ）

