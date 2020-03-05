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05/03/2020 15:40

【豬瘟來襲】農業農村部：今年暫僅錄１起非洲豬瘟疫情，強度大減

　　《經濟通通訊社５日專訊》農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海表示，去年全年共發生非洲豬
瘟疫情６３起，其中家豬６０起，野豬３起，而今年目前僅發生了１起，疫情強度同比大幅降低

　　楊振海還表示，今年全國還報告了４起野鳥和２起家禽高致病性禽流感疫情，發病強度與近
幾年的平均水平基本一致，經過專家會商與綜合研判，今年高致病性禽流感疫情形勢總體是平穩
的。（ｅｙ）

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