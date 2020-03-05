【豬瘟來襲】農業農村部：今年暫僅錄１起非洲豬瘟疫情，強度大減

《經濟通通訊社５日專訊》農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海表示，去年全年共發生非洲豬
瘟疫情６３起，其中家豬６０起，野豬３起，而今年目前僅發生了１起，疫情強度同比大幅降低
。
楊振海還表示，今年全國還報告了４起野鳥和２起家禽高致病性禽流感疫情，發病強度與近
幾年的平均水平基本一致，經過專家會商與綜合研判，今年高致病性禽流感疫情形勢總體是平穩
的。（ｅｙ）
|生財有道05/03/2020
《開市Good Morning》林家亨：落實降息後內房料回吐
|FOCUS05/03/2020
【FOCUS】減息大合唱高歌猛進 下一隻黑天鵝「大通脹」?
|國際動態05/03/2020
世衞：疫症全球死亡率約3.4% 遠超預估
|生財有道04/03/2020
【全球放水】渣打：美聯儲不希望美息落後 疫情惡化或更重手減息
|生財有道04/03/2020
【全球放水】華僑永亨料未來或再減息半厘 本港未有逼切性跟減
|生財有道04/03/2020
【全球放水】星展料6月及9月將再減息 港存息已減無可減
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰