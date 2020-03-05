【ＦＯＣＵＳ】減息大合唱高歌猛進，下一隻黑天鵝「大通脹」？

【ＦＯＣＵＳ】全球央行減息大合唱續高歌猛進。繼聯儲周二（３日）緊急大劈息口５０點

子後，原本預期按兵不動的加拿大央行，周三（４日）意外跟減５０點子。Ｇ７兩大成員國先「

減」為敬，加上另兩大成員法國、意大利恐陷衰退，市場普遍預期歐洲央行下周四

（１２日）將跟風減息１０點子；此外，英倫央行月底大概率加入。

平錢氾濫，美國按揭市場的再融資（相當於本港的加按）申請按周急增２６％，期權市場甚

至出現有關十年期美債孳息月底見負的押注；而另一邊廂，ｉＳｈａｒｅｓ黃金ＥＴＦ周二錄自

２０１１年以來最大規模資金流入。種種罕見訊號，是否正指向ＣＯＶＩＤ－１９病毒之外的另

一隻黑天鵝－－全球大通脹？



＊意法瀕衰退，歐央行下周勢出手＊



第一輪泰國、菲律賓、巴西、冰島；第二輪澳洲、美國……全球央行減息大合唱的最新加入

者加拿大，周三（４日）意外下調政策利率５０點子至１﹒２５厘，錄金融海嘯以來最大降幅，

再讓市場大跌眼鏡。楓葉國央行更進一步放鴿稱，鑑於現時前景顯著弱於１月份，理事會隨時準

備在必要時進一步調整貨幣政策，暗示下月再減。

Ｇ７兩大成員國先「減」為敬，而另兩大成員國法國、意大利或陷衰退，勢令下周議息的歐

洲央行跟風減息１０點子。在歐元區第三大經濟體的意大利，新冠肺炎確診病例已突破

３０００宗；與之毗鄰的第二大經濟體法國，確診亦直逼３００宗。兩國ＧＤＰ增長上季分別錄

－０﹒３％、－０﹒１％，本季恐有陷入衰退之虞。

而在英國，期貨市場顯示英倫央行月內減息５０點子的機率高達６０％。候任央行行長

Ａｎｄｒｅｗ Ｂａｉｌｅｙ最新稱，基準利率或從目前的０﹒７５％降至０﹒１％左右。



＊拼命借錢負債ＶＳ極力避險保值＊



平錢氾濫加劇各國實質負利率，「負債」著數過「儲蓄」效應下，美國按揭市場的再融資申

請按周急增２６％，按年計更飆升２２４％。息口低處未算低，在美國國債期權市場，甚至已有

交易員押注十年期美債孳息最快本月底見負。另一邊廂，ｉＳｈａｒｅｓ、

Ｉｎｖｅｓｃｏ兩大黃金ＥＴＦ周二分別獲高達２﹒４８億、２﹒１５億美元資金流入，令全球

黃金ＥＴＦ持倉量續增至創紀錄水平。

一邊是有人拼命借錢負債，一邊是有人極力避險保值，種種罕見訊號，是否正指向新冠病毒

之外的另一隻黑天鵝－－全球大通脹？於肺炎疫情導致消費者宅居、旅行者無影之際，此或許看

起來似天方夜譚，但黑天鵝正正指向看似不可能發生卻又突現的事件。

聯儲最新褐皮書即有些許端倪，局方提及，「由於關稅的不確定性，向國內採購零件的查詢

和訂單正在增加」「運輸公司對病毒造成供應鏈瓶頸的可能性表示擔憂」；「由於病毒爆發造成

的干擾，中國生產的投入品庫存較低，如中斷持續時間更長，影響將會更大。」

換言之，當需求下降疊加供應鏈斷裂，或導致更少的供應、更高的成本；一旦被壓抑的需求

在流動性加持下爆發，未來將是通縮還是通脹？值得推敲。

