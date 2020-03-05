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即市新聞

05/03/2020 10:00

《法證攻防－林恩》減息非定心丸，市場氣氛謹慎

　　《法證攻防》為應對新型冠狀病毒對經濟帶來的衝擊，美國聯儲局於周二宣布緊急減息，是
自２００８年全球金融海嘯以來首次緊急調降利率。鮑威爾宣布減息５０個基點，但美股先升後
倒跌，ＶＩＸ恐慌指數急升約１成至３６﹒８２，是２月中的２﹒６倍。
　　內地疫情數據漸趨樂觀，但中國境外如南韓，意大利，伊朗等國家新冠肺炎確診個案攀升。
港股市場氣氛謹慎，恆指本周在２６０００點至２６５００點水平牛皮整固。資金流方面投資者
普遍博反彈，恆指牛證對熊證比例是６５％對３５％。截至周二的過去５個交易日，恆指牛證及
認購證合共錄得約３﹒５億元資金淨流入，反觀累計約３﹒４億元資金淨流出淡倉。而恆指的牛
證街貨重貨區主要在收回價２５９００點至２５９９９點之間；熊證的街貨重貨區主要在收回價
２６８００點至２６８９９點之間。
　　窩輪方面，上周全球大市急跌，大量專業的期權投資者於上市期權市場買入期權對沖波幅風
險，令市場上引伸波幅上升。本周恆指的引伸波幅較上周小幅回落，相關窩輪價格亦會相應向下
調整。疫情發展變數大，投資者要密切關注窩輪引申波幅的變動，相關資訊可以在法巴網站中認
股證的「波幅數據」專頁查詢。《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

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