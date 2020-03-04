《華峰論證－張華峰》讓電子支付參與派錢，推進本港金融科技

《華峰論證》過去大半年來，香港接連受到反修例風暴、中美貿易戰以及新型冠狀病毒的影

響，旅遊和零售等多個行業受到沉重打擊。為了紓解民困，多個政黨建議《財政預算》直接向市

民派發一萬元的「應急錢」，政府聽到各界的呼聲，從善如流向市民「派錢」，展現出困境中勇

於擔當的本色，與市民共克時艱，贏得了社會上廣泛的認許和支持。



緊接著，如何派發這筆「應急錢」成為另一個社會討論焦點。為了盡快解決派錢問題，財經

事務及庫務局在派發一萬元的計劃宣布後，隨即與銀行、郵政署及金管局等協調，而金管局則第

一時間約會多家銀行代表商討，希望能在６月底、７月初開始登記，然後在８月底前可以陸續發

放款項，較２０１１年派發６０００元時，早兩個月開始將款項發放到市民手中。



據財經事務及庫務局局長劉怡翔透露，在政府內部計劃時，已經有數個登記及付款安排需要

與銀行密切合作，而收集電子登記（表）或郵政署以人手收集紙本登記（表）都需要時間作安排

，特別是銀行系統方面的配合。換言之，政府雖有多個登記和付款安排，但全部透過銀行進行。

除此之外，有沒有其他可行的選擇，加快派錢的流程，令市民早日拿到這筆「應急錢」呢？



電子支付可以是其中一個解決問題的選項。首先，與當年派發６０００元的時候比較，科技

發展一日千里。香港互聯網註冊管理有限公司有調查顯示，有８４％香港受訪市民表示曾經使用

流動支付。正由於大批市民在日常生活中使用電子支付，服務商已有市民相關數據，透過電子支

付安排派錢，可以大大簡化手續，更毋須等待傳統銀行花兩、三個月時間去開發相關新的應用程

式以及測試等等，根本不需要等到六月底才開始登記工作。



據電子支付業界透露，他們只需約兩個星期來開發因應的小程序，登記工作馬上就可以在３

月份展開，大大縮減發放時間，市民隨時可以提早幾個月拿到款項應急。同時電子支付的服務不

受傳統銀行的實體工作時間影響，可以每周七日、每日２４小時無間斷接受登記、申請並予以審

核，兼有即時到帳的簡易快捷特點。



其次，透過電子支付系統發放一萬元「應急錢」，由於相關款項毋須經過兌現，因此不論在

線上還是線下付費，都更加直接有效，尤其正值本港數以千計甚至數以萬計的中小商戶，面對經

濟急速下滑，正處於水深火熱之際，此舉更直接刺激市民消費，解中小商戶的燃眉之急，從而對

香港經濟起到刺激作用。



再次，由於甄別和核實工作頗繁複，以往派錢過程中，銀行普遍傾向將額外費用轉嫁到政府

身上等等，政府消耗大量人力物力之餘，還動輒花費數以千萬元，甚至數以億元計的公帑作為行

政開支。假如透過目前已在運作的多家電子支付機構派錢的話，相信手續費用、人力物力均可以

大大減省，資源使用更見效益。



當然，系統安全和可靠度也是政府派錢渠道的主要考慮之一。這方面應該可以放心，本港部

分營運成熟的電子錢包早有經驗，面對過數以億筆計同步交易量而安然無恙。這次疫情來襲，市

民克盡己責，盡量減少相互接觸和公眾活動，卻令經濟大受影響，但這是危也是機，如果有關方

面能放開懷抱，讓電子支付也成為市民收取萬元「應急錢」的其中一個選項的話，則政府既可進

一步推動智慧城市發展，提升電子政府的正面形象，同時又可以透過金融科技的進一步應用，來

鞏固香港國際金融中心的地位，廣大市民又可得益，一舉多得，何樂而不為呢？

《立法會金融服務界議員 經濟民生聯盟副主席張華峰》

