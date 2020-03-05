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05/03/2020 07:53

【新冠肺炎】易生活：內地業務營運受疫情影響，高管減薪最多五成

　　《經濟通通訊社５日專訊》易生活控股（００２２３）公布，因應內地及其他國家近期爆發
新型冠狀病毒疫情，其內地業務營運正受到影響，預期所在營商環境所面對困難及挑戰將持續一
段時間。
　　該集團指，有鑒於疫情影響，已採取多項成本控制措施，以保留更多現金作業務發展之用，
包括自２月起對全體董事及若干高級管理層實施減薪，減薪幅度介乎２２％至５０％，並提出其
他措施降低經營成本及精簡人力。
　　該集團指，將持續留意疫情及市況之進一步發展，並監察因此面對之風險及不確定性。
（ｗｈ）

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