《經濟通通訊社５日專訊》易生活控股（００２２３）公布，因應內地及其他國家近期爆發
新型冠狀病毒疫情，其內地業務營運正受到影響，預期所在營商環境所面對困難及挑戰將持續一
段時間。
該集團指，有鑒於疫情影響，已採取多項成本控制措施，以保留更多現金作業務發展之用，
包括自２月起對全體董事及若干高級管理層實施減薪，減薪幅度介乎２２％至５０％，並提出其
他措施降低經營成本及精簡人力。
該集團指，將持續留意疫情及市況之進一步發展，並監察因此面對之風險及不確定性。
（ｗｈ）
05/03/2020 07:53
【新冠肺炎】易生活：內地業務營運受疫情影響，高管減薪最多五成
《經濟通通訊社５日專訊》易生活控股（００２２３）公布，因應內地及其他國家近期爆發
新型冠狀病毒疫情，其內地業務營運正受到影響，預期所在營商環境所面對困難及挑戰將持續一
段時間。
該集團指，有鑒於疫情影響，已採取多項成本控制措施，以保留更多現金作業務發展之用，
包括自２月起對全體董事及若干高級管理層實施減薪，減薪幅度介乎２２％至５０％，並提出其
他措施降低經營成本及精簡人力。
該集團指，將持續留意疫情及市況之進一步發展，並監察因此面對之風險及不確定性。
（ｗｈ）
|國際動態05/03/2020
世衞：疫症全球死亡率約3.4% 遠超預估
|生財有道04/03/2020
【全球放水】渣打：美聯儲不希望美息落後 疫情惡化或更重手減息
|生財有道04/03/2020
【全球放水】華僑永亨料未來或再減息半厘 本港未有逼切性跟減
|生財有道04/03/2020
【全球放水】星展料6月及9月將再減息 港存息已減無可減
|生財有道04/03/2020
【全球放水】中原：減息令資金流向樓市 料今年樓價跌勢收縮
|生財有道04/03/2020
【全球放水】經絡：拆息創近一年新低 疫情緩和後樓市交投將反彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰