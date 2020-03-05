【企業盈警】恒都集團（７２５）料去年虧蝕增至最少１０６０萬元

《經濟通通訊社５日專訊》恆都集團（００７２５）公布，繼早前公布盈利警告後，評估目
前最新所得資料後，預期截至去年１２月３１日止年度將錄得虧損不少於１０６０萬元，而
２０１８年度虧損１７６萬元。
該集團指，錄得虧損主因位於香港的投資物業、土地及樓宇公允值減少約８１０萬元及去年
下半年發生約５６０萬元減員補償所致。
該集團預期於本月內公布業績。（ｗｈ）
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