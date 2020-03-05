《經濟通通訊社５日專訊》呷哺呷哺（００５２０）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利較２０１８年度純利約４﹒６２億元人民幣顯著減少。
該集團指，純利下降主因就租賃所經營餐廳開支應用於去年１月１日生效的國際財務報告準
則第１６號「租賃」影響所致，因應用該準則導致於租賃最初數年計入損益表的開支總額較高，
而有關開支於租賃後期將漸減，故對租約期內確認開支並無影響。該集團指，目前經營涵括逾
１０００間餐廳的龐大餐廳網絡，應用該準則影響將為重大。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
05/03/2020 07:59
【企業盈警】呷哺呷哺（００５２０）料去年純利顯著減少
《經濟通通訊社５日專訊》呷哺呷哺（００５２０）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利較２０１８年度純利約４﹒６２億元人民幣顯著減少。
該集團指，純利下降主因就租賃所經營餐廳開支應用於去年１月１日生效的國際財務報告準
則第１６號「租賃」影響所致，因應用該準則導致於租賃最初數年計入損益表的開支總額較高，
而有關開支於租賃後期將漸減，故對租約期內確認開支並無影響。該集團指，目前經營涵括逾
１０００間餐廳的龐大餐廳網絡，應用該準則影響將為重大。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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