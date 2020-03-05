【企業盈警】呷哺呷哺（００５２０）料去年純利顯著減少

《經濟通通訊社５日專訊》呷哺呷哺（００５２０）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利較２０１８年度純利約４﹒６２億元人民幣顯著減少。

該集團指，純利下降主因就租賃所經營餐廳開支應用於去年１月１日生效的國際財務報告準

則第１６號「租賃」影響所致，因應用該準則導致於租賃最初數年計入損益表的開支總額較高，

而有關開支於租賃後期將漸減，故對租約期內確認開支並無影響。該集團指，目前經營涵括逾

１０００間餐廳的龐大餐廳網絡，應用該準則影響將為重大。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

