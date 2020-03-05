【企業盈警】新世紀醫療（１５１８）料去年盈轉虧３０００萬人幣

《經濟通通訊社５日專訊》新世紀醫療（０１５１８）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損３０００萬元人民幣，而２０１８年度純利４１５０萬元人民幣。
該集團指，轉盈為虧主因近期成立或收購的醫療機構仍處提升階段，導致營運成本及開支增
加，加上提前終止若干租賃及採納香港財務報告準則第１６號有關租賃的影響。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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