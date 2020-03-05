五龍電動車（００７２９）接清盤呈請維持供股，今早復牌

《經濟通通訊社５日專訊》五龍電動車（００７２９）指，於周一收到主要股東金港集團投

資提交百慕達最高法院呈請，要求法院下令該集團清盤，將進行強力辯護，並擬向法院申請認可

令，以確認根據供股發行供股股份。集團於周一（２日）停牌，將自今日上午９時正起恢復股份

買賣。



＊聯合地產成單一最大股東＊



另外，該集團指，供股認購率僅約３．１１％，涉３０２８萬股供股股份，配售代理已按每

股０﹒２元配售不獲認購的供股份予獨立第三方包括聯合地產（０００５６）和葉志釗，分別涉

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億股和２５００萬股，令聯合地產成為單一最大股東持約１９﹒９６％股權，金港集團投資由１

２﹒２１９％攤薄至約９﹒５１１％，成第二大股東。交易完成後，供股比率為約５６﹒９７％

，供股所得款項總額約１﹒１１億元，約７１％用作支付利息約４５００萬元及償還債務本金約

３０００萬元，餘額用作一般營運資金。

該集團指，收到代表金港集團投資的法律顧問函件，附有針對該集團而沒有任何案件編號未

蓋章呈請文本，以公正及公平理由要求法院下令該集團清盤。該集團董事會澄清，並無欠對方款

項及呈請並非以無力償還債務為由提出，目前尚未收到呈請任何蓋章文本，不確定呈請是否已正

式提交至法院或獲法院批准向其發出，於獲取法律意見後認為，對方尋求補償與投訴嚴重不相稱

，要求清盤理由不可信，以及擬進行呈請背後為瑣屑無聊及最終為惡意企圖以破壞供股成功進行

。鑑於對方的清盤呈請情況及背後理由，該集團董事會認為對方成功申請該集團清盤可能性為低

，及將盡快向法院尋求認可令，故決議按計劃進行供股。（ｗｈ）

