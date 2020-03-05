《日入而息》港鐵盈利跌２５％，九置少賺７８％，港股飆５４５點

《今天重點》﹡港鐵（０００６６）去年純利按年跌２５﹒５％，末期息０﹒９８元；去

年基本業務利潤按年跌６﹒２％，本港物業發展利潤升逾１倍；疫情及社

會事件對首２月經常性業務淨利潤影響達１３億元；去年社會事件對客運業

務影響為約２３億元；對來年樓市審慎樂觀，未來１２個月推三項目；港鐵

料屯馬線全線明年通車，東鐵事故經理級人員或需紀律處分；去年將有

８６５０萬用作票價回贈

﹡九倉置業（０１９９７）全年純利跌７８％至３９億，派第二次中期息

０﹒９３元；去年海港城零售銷售跌２３％，營業盈利跌２％；九置去年基

礎盈利跌３％，投資物業重估盈轉虧５７﹒４２億；吳天海稱不希望「輸打

贏要」，可見將來派息比率仍維持６５％；吳天海料今年寫字樓收入將受

壓，會德豐私有化對九置營運無影響

﹡若日本暫停免簽證，本港旅行社將被迫取消當地旅行團



《即日市況》﹡Ａ股急漲，港股全日飆５４５點收２６７６７重上十天線



《深滬股市》﹡成交過萬億，滬指收升近２％刷新１月底以來新高



《美元匯價》﹡全球央行救市能否阻止經濟下滑成疑；歐元最新報１﹒１１６５╱

６８，日圓最新報１０６﹒９１╱９４



《公司業績》﹡九倉置業（０１９９７）全年純利跌７８％至３９億，派第二次中期息

０﹒９３元；去年海港城零售銷售跌２３％，營業盈利跌２％；九置去年基

礎盈利跌３％，投資物業重估盈轉虧５７﹒４２億

﹡五礦資源（０１２０８）去年盈轉虧２﹒３億美元，不派息

﹡泓富（００８０８）去年純利升２﹒１％，年度派息０﹒１８２８元

﹡彩客化學（０１９８６）宣派特別股息６﹒５港仙

﹡理文化工（００７４６）去年純利跌２０％至７億元，末期息１５仙

﹡理文造紙（０２３１４）全年賺３２億元跌３４％，派息１３仙

﹡第一太平（００１４２）菲律賓聯營ＰＬＤＴ去純利升１９％至

２２５﹒２１億披索

﹡港鐵（０００６６）去年純利按年跌２５﹒５％，末期息０﹒９８元；港鐵

去年基本業務利潤按年跌６﹒２％，本港物業發展利潤升逾１倍

﹡中國銀河（０６８８１）２月利潤按年升８６％

﹡中州證券（０１３７５）２月利潤按年跌４７％

﹡越秀房託（００４０５）去年分派總額跌１０﹒４％，末期派０﹒１１７２

元

﹡海通證券（０６８３７）２月份淨利潤按年跌８﹒７４％



《公司資訊》﹡ＩＧＧ（００７９９）疫情增用戶上線時間助收入增長，上半年推１０款遊

戲

﹡中行（０３９８８）發２８﹒２億美元非累積永續境外優先股，年利率

３﹒６厘

﹡中移動擬斥２５億購買通信用磷酸鐵鋰電池

﹡宏利推動強積金電子結單及電子通知服務應用

﹡國泰君安（０２６１１）、中信建投（０６０６６）及國聯證券

（０１４５６）獲准試點開展基金投資顧問業務

﹡國銀金融（０１６０６）購買及租回五架飛機

﹡報道指貓眼娛樂（０１８９６）入標競投康文署票務系統

﹡景業名邦（０２２３１）發行１﹒５億美元的７﹒５％優先票據

﹡郵儲行（０１６５８）獲批發行最多８００億元人民幣無固定期限資本債券

﹡傳港交所（００３８８）要求申請上市企業披露疫情對業務影響

﹡新力控股（０２１０３）發２﹒８億美元優先票據，為債務再融資

﹡會德豐（０００２０）委任英高財務顧問為獨立財務顧問

﹡蒼南儀錶（０１７４３）被證監指股權高度集中，二十名股東共持近９３％

股本

﹡港鐵（０００６６）疫情及社會事件對首２月經常性業務淨利潤影響達１３

億元；去年社會事件對客運業務影響為約２３億元；對來年樓市審慎樂觀，

未來１２個月推三項目；港鐵料屯馬線全線明年通車，東鐵事故經理級人員

或需紀律處分；去年將有８６５０萬用作票價回贈

﹡銀城國際（０１９０２）２月合約銷售額按月跌７１﹒６％

﹡九置（０１９９７）吳天海稱不希望「輸打贏要」，可見將來派息比率仍維

持６５％；吳天海料今年寫字樓收入將受壓，會德豐私有化對九置營運無影

響

﹡中國海外發展（００６８８）２月份合約物業銷售金額按年跌２９﹒２％



《國企紅籌》﹡中國國航（００７５３）５﹒１３億股Ａ股限售期下周屆滿

﹡中國飛機租賃（０１８４８）收購一條印尼航線控股權，涉２﹒２億元

﹡中遠海運（００５１７）王宇航辭任董事會主席，朱建輝接任

﹡沈蘭成已辭任北京首都國際機場（００６９４）財務總監

﹡中海宏洋（０００８１）首兩月合約銷售額按年跌３４％



《神州民企》﹡首控集團（０１２６９）遭債權人要求償還８﹒２３億元，否則或被清盤

﹡景瑞（０１８６２）發兩年期１﹒８億美元１２﹒７５厘優先票據

﹡陽光１００中國（０２６０８）２月合同銷售額按年跌６０％

﹡禹洲地產（０１６２８）２月合約銷售額按年跌逾六成



《中國要聞》﹡穗重新發布４８條措施，刪除商服項目「三不限」規定

﹡前國開行董事長胡懷邦涉受賄罪被正式起訴

﹡銀保監發文加快推進意外險改革，徹底解決價格扭曲等

﹡天津濱海農商行啟混改或變民營，外界憂天津財政重壓

﹡君正系轉讓華泰保險股權，安達系持股或將超４６％

﹡中證協表示對證券業從業人員實施事後登記管理

﹡男子編造傳播「易會滿建議暫緩科創板」被罰２０萬元

﹡商務部表示對汽車需求反彈明顯，２月中旬環比增１５％

﹡李軍冀在滬金融部門推更多「金融３０條」實施細則

﹡浦發銀行落地臨港新片區首批跨境人幣結算便利化業務

﹡華為折疊手機每部１６９９９元，今日開售後瞬間售磬；華為法國建首個

歐洲５Ｇ工廠，無論法國政府是否採用；美國增加欺詐指控，華為提出無

罪申辯

﹡人行逆回購１３連停，今續零投放零回籠；人行支付與防疫相關業務

７００萬筆，涉６萬億元人民幣

﹡深圳研究出台外商獨資私募證券投資機構招商引資方案

﹡廣東省今年重點建設項目計劃總投資達５﹒９萬億元人民幣

﹡中國駐加國大使表示疫情過後中國經濟將快速反彈

﹡外交部表示疫情對「一帶一路」建設的影響是暫時的

﹡財政部表示各級財政安排疫情防控資金１１０５億元；財政部回應上調財

政赤字應對疫情：需考慮各種因素

﹡盛松成稱投資今年將扮演更重要角色，出口面臨下行

﹡農業農村部表示２月蔬菜批發價環比漲一成，月末回落

﹡鐵路明起階段性下調貨運雜費，預計讓利３﹒８億元

﹡官媒表示人行才是環球降息潮先行者，不急於再打寬鬆牌

﹡農業農村部表示今年暫僅錄１起非洲豬瘟疫情，強度大減；生豬生產連續

恢復，種子企業復工率９２％

﹡商務部表示與日韓共同推動ＲＣＥＰ協定如期簽署生效；完善外貿產業鏈

供應鏈，培育外貿新業態模式

﹡據報中國一家民營煉油廠已訂購５月交貨的美國原油

﹡上金所發布通知，要求做好疫情期間市場風控工作

﹡中證大灣區均衡指數於下周五發布，騰訊、港交所擬入圍



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒１％，報１１５１４﹒８２點



《其他消息》﹡工聯會成立緊急失業慰問基金，名額５０００人每人可獲３０００元

﹡深股通額度全日用２２﹒１億元；滬股通額度全日用３９﹒４億元，陸股

通淨流入逾４８億



《新冠肺炎》﹡全國累計死亡人數突破３千，湖北以外僅新增確診５宗

﹡本港今日暫時未有新增確診個案

﹡滬新增１例伊朗輸入新冠肺炎確診病例，為中國留學生

﹡廣東昨日無新增確診，１３５０例確診１１５９例出院

﹡南韓單日新增４３８人確診４人死亡，治癒個案倍增

﹡中央專家組成員表示３月底武漢有希望新增病例基本清零

﹡傳日本將對南韓及中國入境人士實施隔離兩周

﹡中國稱疫情是人類共同挑戰，響應世衛組織呼籲擬捐款

﹡申訴專員主動調查ＣＳＩ口罩分發點存安排，免被濫用

﹡政府第二日派包機到武漢接載滯留港人

﹡美國眾議院通過７８億美元應對疫情支出法案

﹡商務部表示一季度進出口出現波動在所難免；疫情蔓延全球將對中國經濟

造成一定影響；與日韓共同推動ＲＣＥＰ協定如期簽署生效

﹡國際貨幣基金料疫情影響超預期，準備半千億應對疫情

﹡壹家壹品獲廣東省Ｓａｎｉｓｗｉｓｓ產品專營權

﹡華僑永亨三間分行下周一起將恢復服務

﹡漁護署表示周巧兒愛犬低程度感染新冠病毒

﹡保誠因應疫情加推免費額外保障

﹡創興銀行１０間分行下周起恢復服務

﹡若日本暫停免簽證，本港旅行社將被迫取消當地旅行團

﹡內地防護服企業激增約２５倍，消毒類企業高達９５％

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