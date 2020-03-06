《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１２１．２８ 跌 ９６９．５８點╱３．５８％
標普５００ ３０２３．９４ 跌 １０６．１８點╱３．３９％
納斯達克 ８７３８．５９ 跌 ２７９．４９點╱３．１０％
倫敦富時１００ ６７０５．４３ 跌 １１０．１６點╱１．６２％
法蘭克福ＤＡＸ １１９４４．７２ 跌 １８２．９７點╱１．５１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３６１．１０ 跌 １０３．７９點╱１．９０％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０６．１７，歐元兌美元１．１２２７
06/03/2020 07:46
《日出而作》道指瀉近千點，加州首現死亡病例，十年期債息創新低
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１２１．２８ 跌 ９６９．５８點╱３．５８％
標普５００ ３０２３．９４ 跌 １０６．１８點╱３．３９％
納斯達克 ８７３８．５９ 跌 ２７９．４９點╱３．１０％
倫敦富時１００ ６７０５．４３ 跌 １１０．１６點╱１．６２％
法蘭克福ＤＡＸ １１９４４．７２ 跌 １８２．９７點╱１．５１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５３６１．１０ 跌 １０３．７９點╱１．９０％
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