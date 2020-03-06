【放榜懶人包】藍籌股業績╱焦點╱投資評級，一表盡掌握

【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱焦點╱大行投資評級（截至６╱３ １２：００）



上市公司 稅後虧盈 升╱跌 每股虧盈 派息

（億元） （％） （元） （元）

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公用股

港鐵公司（０００６６） １１９．３２ －２５．５ １．９４ ０．９８



焦點 ：去年派息升２．５％至１．２３元╱客運業務息稅前虧損５．９億╱今年首２月新

冠肺炎疫情影響盈利１３億╱未來一年推三個物業發展項目

大行觀點：野村：能維持漸進式派息政策，經常性業務利潤符合預期╱花旗：營運上的負面趨

勢大部分已被市場消化╱大和料房地產銷售利潤提供緩衝╱

目標價：４４．５－５２港元



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工業股

創科實業（００６６９） ＠６．１５ １１．３ ＠０﹒３３６７ ＊０﹒５８



焦點 ：去年股息按年增１７％至１．０３港元╱純利創新高╱營業額連續第十年錄得增長

大行觀點：野村：業績穩固，料受新冠肺炎影響仍能穩定增長╱花旗：仍視公司為工業及中型

股領域的首選╱大摩：可考慮在股價回調後買入╱大和：肺炎疫情對公司影響較小

╱目標價６９－８６港元



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地產股

新世界（０００１７） １０．１７ －９１．０ ０．１０ ０．１４



焦點 ：負債率升至４２％╱未來兩至三年售樓目標１５０億－２００億元╱大圍住宅項目

料於第二季發售

大行觀點：高盛：負債率上升或令集團土儲在短期內擴充步伐受限╱花旗：樓市需求漸釋放，

列新世界為首選股╱目標價１１．６－１３．９港元



九倉置業（０１９９７） ３９．２８ －７８．０ １．２９ ●０．９３



焦點 ：基礎淨盈利減少３％╱海港城零售額跌２３％╱可見將來仍維持派息比率６５％╱

今年續租租金及寫字樓收入料下跌

大行觀點：花旗：去年基礎盈利略遜預期╱摩根士丹利：盈利及派息遜預期，料今年或更差╱

大和：仍具長期投資價值╱摩根大通：提升派息率期望落空，派息料有下行風險╱

目標價３２－５７港元

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＊港元計算

＃人民幣計算

＠美元計算

●第二次中期息



由２月２４日至２月２８日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２８日

１６：１９刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ

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由２月１７日至２月２１日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２１日

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（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

