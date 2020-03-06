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06/03/2020 15:50

【放榜懶人包】藍籌股業績╱焦點╱投資評級，一表盡掌握

　　【放榜懶人包】表列藍籌股業績╱焦點╱大行投資評級（截至６╱３　１２：００）
　
　上市公司　　　　　　　　　　稅後虧盈　　　　升╱跌　　　　每股虧盈　　　派息　
　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　　　（％）　　　　　（元）　　　（元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
公用股　
港鐵公司（０００６６）　　　１１９．３２　　－２５．５　　　１．９４　　　０．９８
　
焦點　　：去年派息升２．５％至１．２３元╱客運業務息稅前虧損５．９億╱今年首２月新
　　　　　冠肺炎疫情影響盈利１３億╱未來一年推三個物業發展項目　
大行觀點：野村：能維持漸進式派息政策，經常性業務利潤符合預期╱花旗：營運上的負面趨
　　　　　勢大部分已被市場消化╱大和料房地產銷售利潤提供緩衝╱
　　　　　目標價：４４．５－５２港元
　
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　
工業股　
創科實業（００６６９）　　　　＠６．１５　　　１１．３　＠０﹒３３６７　＊０﹒５８
　
焦點　　：去年股息按年增１７％至１．０３港元╱純利創新高╱營業額連續第十年錄得增長
大行觀點：野村：業績穩固，料受新冠肺炎影響仍能穩定增長╱花旗：仍視公司為工業及中型
　　　　　股領域的首選╱大摩：可考慮在股價回調後買入╱大和：肺炎疫情對公司影響較小
　　　　　╱目標價６９－８６港元

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　
地產股　
新世界（０００１７）　　　　　１０．１７　　－９１．０　　　０．１０　　０．１４
　　
焦點　　：負債率升至４２％╱未來兩至三年售樓目標１５０億－２００億元╱大圍住宅項目
　　　　　料於第二季發售　
大行觀點：高盛：負債率上升或令集團土儲在短期內擴充步伐受限╱花旗：樓市需求漸釋放，
　　　　　列新世界為首選股╱目標價１１．６－１３．９港元
　　
九倉置業（０１９９７）　　　　３９．２８　　－７８．０　　　１．２９　●０．９３
　
焦點　　：基礎淨盈利減少３％╱海港城零售額跌２３％╱可見將來仍維持派息比率６５％╱
　　　　　今年續租租金及寫字樓收入料下跌　
大行觀點：花旗：去年基礎盈利略遜預期╱摩根士丹利：盈利及派息遜預期，料今年或更差╱
　　　　　大和：仍具長期投資價值╱摩根大通：提升派息率期望落空，派息料有下行風險╱
　　　　　目標價３２－５７港元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　＊港元計算　
　　＃人民幣計算　
　　＠美元計算　
　　●第二次中期息　
　
　　由２月２４日至２月２８日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２８日
１６：１９刊發的【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ
﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｎｅｗｓ＿ｓｅａｒｃｈ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｎｅｗ
ｓｉｄ＝ＥＴＮ３００２２８０７５
　
　　由２月１７日至２月２１日公布的藍籌公司業績焦點及投資評級一覽表，請參閱２月２１日
１５：２８刊發的首輯【放榜懶人包】，請見以下連結ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃ
ｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｎｅｗｓ╱ｔｏｐｉｃ＿ｎｅｗｓ＿ｄｅｔａｉｌ﹒ｐｈｐ？ｃａ
ｔｅｇｏｒｙ＝ｓｐｅｃｉａｌ＆ｎｅｗｓｉｄ＝１２６９２　
　　
（經濟通新聞部╱經濟通資料研究部）

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