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即市新聞

06/03/2020 07:50

《華爾街內望》新冠肺炎憂慮再升溫，美股跌約３％，道指挫近半點

　　《經濟通通訊社６日專訊》新冠肺炎迅速蔓延，疫情對經濟的影響再次籠罩市場，美股周四
（５日）重挫，三大股指均跌逾３％。
　　道指跌９６９點或３﹒５８％，收報２６１２１點。標指跌１０６點３﹒３９％，收報
３０２３點，較上月高位跌逾一成。納指挫２７９點或３﹒１％，收報８７３８點。
　　市場恐懼指數ＶＩＸ升７﹒６２點至３９﹒６１。
　　日前美股強勢反彈，因為前副總統拜登在「超級星期二」民主黨初選中的表現強勁，為市場
注入強心針。
　　不過目前疫情已經導致全球超過３３００人死亡，加上美國、紐約、三藩市都出現新確診病
例，市場關注快將公布的美國上月非農就業報告，可是上周初次申請失業金人數下降，暗示疫情
爆發下就業市場依然強勁。
　　個股方面，金融股跌近半成，摩根大通跌４﹒９％，美國銀行跌５﹒１％，主要因為美國公
債收益率持續下跌。
　　有航空組織警告，疫情可能導致航企今年營收損失最多１１３０億美元，標指航空分類指數
跌８﹒２％，美國航空集團跌１３﹒４％。
　　嘉年華郵輪旗下的至尊公主號郵輪上至少２０人感染新冠肺炎，目前已被禁止返回三藩市港
口。嘉年華郵輪跌１４﹒１％，皇家加勒比郵輪跌１６﹒３％。
　　十年期美債收益率跌至０﹒９２１％，盤中曾一度創歷史新低０﹒８９９％。（ａｌ）

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