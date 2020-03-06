出口股及內房股勢弱，港股午後續挫５７４點報２６１９２

《經濟通通訊社６日專訊》新冠肺炎疫情持續向全球蔓延，隔晚美股再度暴瀉近千點，港股

一開市便失守十天線（約２６５０８點），早段已一度瀉逾６００點低見２６１６０點。午後，

重磅股維持頹勢，拖累港股繼續走低，現報２６１９２，跌５７４點或跌２﹒１５％，主板成交

６４５﹒４９億元。國企指數報１０４８９，跌２３８點或跌２﹒２２％。

疫情打擊全球經濟的憂慮增加，出口股回吐，創科實業（００６６９）跌６﹒０７％，報

６３﹒４元，暫為最大跌幅藍籌股；申洲國際（０２３１３）亦滑３﹒１８％，報１０３﹒４元

。人民幣轉弱，內房股向下，碧桂園（０２００７）急挫３﹒４９％，報１０﹒５２元；華潤置

地（０１１０９）跌２﹒８７％，報３７﹒２元。

重磅股全線失守，匯控（００００５）挫２﹒１２％，報５０﹒７元；騰訊（００７００）

跌２﹒４１％，報３９６﹒４元；港交所（００３８８）軟跌１﹒５４％，報２５５﹒６元；友

邦（０１２９９）瀉２﹒３２％，報７５﹒８５元；中移動（００９４１）走低２﹒８８％，報

６０﹒７元；建行（００９３９）跌２﹒７６％，報６﹒３５元。

Ａ股下跌，上證綜指報３０４７，跌２４點或跌０﹒７９％，成交２６７３﹒３８億元人民

幣。深成指數報１１６４８﹒４２，跌６２﹒９６點或跌０﹒５４％，成交４１３３﹒７８億元

人民幣。



表列十大跌幅藍籌股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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創科實業（００６６９） ６３﹒４０元 跌６﹒０７％

九倉置業（０１９９７） ３５﹒１５元 跌３﹒８３％

金沙中國（０１９２８） ３４﹒６０元 跌３﹒７６％

中信股份（００２６７） ８﹒８０元 跌３﹒７２％

銀河娛樂（０００２７） ５０﹒８０元 跌３﹒５１％



碧桂園 （０２００７） １０﹒５２元 跌３﹒４９％

中海油 （００８８３） １０﹒７０元 跌３﹒２５％

申洲國際（０２３１３） １０３﹒４０元 跌３﹒１８％

新世界 （０００１７） ９﹒８６元 跌２﹒９５％

華潤置地（０１１０９） ３７﹒２０元 跌２﹒８７％

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（ｙｋ）

