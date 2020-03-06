美股瀉近千點，港股低開３７０點報２６３９７點，國指跌１６９點

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股瀉近千點，加州成第三州份進入緊急狀態，引起市場恐

慌，亞洲股市今早亦受拖累，日經現跌４１９點，首爾指數跌３７點，港股跟早跟隨跌勢，恆指

開跌３７０點，十天線（２６５２８點）再度失守，濠賭股繼續受壓，金沙（０１９２８）低開

逾２﹒０９％，為開市表現最差之藍籌。恆生指數開報２６３９７點，跌３７０點或跌

１﹒３８％，主板成交３６﹒０１億元。國企指數報１０５５８點，跌１６９點或跌１﹒５８％

。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒２５％，報５１﹒１５元；港交所（００３８

８）跌０﹒６９％，報２５７﹒８元；騰訊（００７００）跌２﹒０２％，報３９８元；中移動

（００９４１）跌１﹒１２％，報６１﹒８元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒４８％，報７６

﹒５元。



恆指十隻跌幅顯著之股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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金沙中國（０１９２８） ３５﹒２０元 跌２﹒０９％

瑞聲科技（０２０１８） ５２﹒００元 跌２﹒０７％

申洲國際（０２３１３） １０４﹒６０元 跌２﹒０６％

騰訊控股（００７００） ３９８﹒００元 跌２﹒０２％

工商銀行（０１３９８） ５﹒３８元 跌２﹒００％



建設銀行（００９３９） ６﹒４０元 跌１﹒９９％

中海油 （００８８３） １０﹒８４元 跌１﹒９９％

吉利汽車（００１７５） １４﹒０２元 跌１﹒９６％

中國人壽（０２６２８） １８﹒２０元 跌１﹒９４％

舜宇光學（０２３８２） １２９﹒６０元 跌１﹒８２％

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