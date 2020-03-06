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即市新聞

06/03/2020 09:21

美股瀉近千點，港股低開３７０點報２６３９７點，國指跌１６９點

　　《經濟通通訊社６日專訊》隔晚美股瀉近千點，加州成第三州份進入緊急狀態，引起市場恐
慌，亞洲股市今早亦受拖累，日經現跌４１９點，首爾指數跌３７點，港股跟早跟隨跌勢，恆指
開跌３７０點，十天線（２６５２８點）再度失守，濠賭股繼續受壓，金沙（０１９２８）低開
逾２﹒０９％，為開市表現最差之藍籌。恆生指數開報２６３９７點，跌３７０點或跌
１﹒３８％，主板成交３６﹒０１億元。國企指數報１０５５８點，跌１６９點或跌１﹒５８％

　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌１﹒２５％，報５１﹒１５元；港交所（００３８
８）跌０﹒６９％，報２５７﹒８元；騰訊（００７００）跌２﹒０２％，報３９８元；中移動
（００９４１）跌１﹒１２％，報６１﹒８元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒４８％，報７６
﹒５元。

　　恆指十隻跌幅顯著之股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙中國（０１９２８）　　３５﹒２０元　　　跌２﹒０９％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　５２﹒００元　　　跌２﹒０７％
　　申洲國際（０２３１３）　１０４﹒６０元　　　跌２﹒０６％
　　騰訊控股（００７００）　３９８﹒００元　　　跌２﹒０２％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒３８元　　　跌２﹒００％

　　建設銀行（００９３９）　　　６﹒４０元　　　跌１﹒９９％
　　中海油　（００８８３）　　１０﹒８４元　　　跌１﹒９９％
　　吉利汽車（００１７５）　　１４﹒０２元　　　跌１﹒９６％
　　中國人壽（０２６２８）　　１８﹒２０元　　　跌１﹒９４％
　　舜宇光學（０２３８２）　１２９﹒６０元　　　跌１﹒８２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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