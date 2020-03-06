《盤後部署》港股整周幾近平收，二萬六關入貨值博率高

《經濟通通訊社６日專訊》美國因第三個州進入緊急狀態，引發投資者恐慌，道指收跌近千

點，觸發亞洲股市亦急挫，港股今早低開３７０點兼失守十天線（２６５０３點），隨後跌幅逐

步擴大，午後更曾一度跌６８３點，低見２６０８４點。其中四大重磅股騰訊（００７００）、

友邦（０１２９９）、建行（００９３９）及匯控（００００５）都分別跌逾２％，合共拖累恆

指跌近２５０點。最終恆指收報２６１４６點，跌６２１點或跌２﹒３２％，主板成交

１１９４﹒６２億元，較上日減少約一成。

國企指數報１０４５６點，跌２７１點或跌２﹒５３％。大和在創科實業（００６６９）績

後上調其目標價至８０元，惟股價仍挫７﹒４％，為本日表現最差藍籌。

內地Ａ股走弱，上證綜合指數報３０３４點，跌３７點或跌１﹒２１％；深證成份指數報

１１５８２，跌１２８點或跌１﹒１０％。兩市合共成交９５７４﹒９３億元人民幣。



＊經濟學家料歐央行本月不減息，英國需處理脫歐開支問題＊



美國突然減息半厘後，全球各地大型央行都陸續跟隨，市場關注歐洲央行取態。但有媒體早

前訪問經濟學家，結果顯示大部分人認為本月歐洲央行不會跟隨減息，但有四成學者認為今年年

底前將最少減息一次。這項結果令市場意外，因為早前預計本月下調存款利率的機會達九成，儘

管下調幅度尚存爭議。此外，目前歐元區衰退概率的預估中值已升一倍至四成，市場憂慮在英國

脫歐問題的雙重打擊下，歐洲經濟將比想像中更疲弱。

另一方面，英國脫歐問題繼續受關注。據當地媒體報導，英國各政府部門預計籌備脫歐工作

的開支達４０億元英鎊。自２０１６年起，英國財政部歷年來都為脫歐預備額外資金，２０１９

年至２０２０年則額外預備６３億元英鎊。惟社會對該部分開支存在爭議，有議員指政府目前對

相關開支表示保留，又稱市民似乎對開支一無所知；而自由民主黨亦指，公眾有權知道該筆資金

的用途。分析指，英國內部可能就開支問題進行漫長的辯論，間接再度拖延脫歐過程，令當地政

局前景蒙上陰影。



＊港股全周幾乎平收，投資者持續觀望＊



總結本周恆指僅升不足２０點，港股似乎跟隨美股大上大落的格局，但相信二萬六的關口仍

然牢固，暫時未見有明顯失守情況，是良好的買入信號，故建議只要貼近二萬六即開好倉，值博

率頗高。另外，目前相信不少基金已經調整自己的倉位，並為大藍籌業績有所準備，其中各大行

似乎對騰訊的表現看法較正面，預料將有不錯表現，因此投資者可考慮積極於二萬六關入貨，並

於業績公布前獲利。（ｕｌ）

