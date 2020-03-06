《國際要聞》沃倫宣布退出美國民主黨總統初選

《經濟通通訊社６日專訊》馬薩諸塞州女參議員沃倫周四（５日）宣布退出美國民主黨總統
初選，表示將繼續以目前的身份為美國人努力。
沃倫亦透過電話會議向競選團隊表示，不希望讓失望蒙蔽團隊至今所取得的成就，雖然未能
達到目標，但是今次團隊的工作已產生了變化。
沃倫在日前「超級星期二」沒有獲得勝利，並且在馬薩諸塞州落後於前副總統拜登及參議員
桑德斯。（ａｌ）
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