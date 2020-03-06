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06/03/2020 09:46

《中資異動》山東黃金飆３％，避險情緒升溫金價漲近２％

　　《經濟通通訊社６日專訊》山東黃金（０１７８７）Ｈ股現價上升３﹒４３％，報１９﹒８
８元；成交約４０９萬股，涉資８０９２萬元。Ａ股（滬：６００５４７）現價３６﹒１４元人
民幣，上升１﹒７７％，成交６﹒３０億元人民幣，涉及１７３７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價
１０３﹒６％。
　　新冠肺炎引起的疫情持續，巿場對經濟遭受打擊的憂慮升溫，加上憧憬主要央行有望採取寬
鬆政策，金價上漲近２％至１６７０美元，為逾一周最高。
　　部分金礦股同樣有追捧，招金礦業（０１８１８）升２﹒２２％，報９﹒６９元；中國黃金
（０２０９９）上升２﹒２１％，報６﹒４７元；紫金礦業（０２８９９）升１﹒１４％，報３
﹒５４元。
　　現時，恆生指數報２６３３３，下跌４３４點或下跌１﹒６２％，主板成交１４４﹒９４億
元。國企指數報１０５３６，下跌１９１點或下跌１﹒７９％。
　　上證綜合指數報３０４９，下跌２２點或下跌０﹒７２％，成交８１１﹒７６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１６６５，下跌４５點或下跌０﹒３９％，成交１２４１﹒３８億元人民
幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　山東黃金（０１７８７）　　　１９﹒８８元　　　升３﹒４３％
　　招金礦業（０１８１８）　　　　９﹒６９元　　　升２﹒２２％
　　中國黃金（０２０９９）　　　　６﹒４７元　　　升２﹒２１％
　　紫金礦業（０２８９９）　　　　３﹒５４元　　　升１﹒１４％
　　中國白銀（００８１５）　　　　０﹒７８元　　　升２﹒６３％
　　金貓銀貓（０１８１５）　　　　０﹒６８元　　　無升跌
　　恆興黃金（０２３０３）　　　　２﹒７９元　　　跌２﹒７９％
　　ＳＰＤＲ金ＥＴＦ
　　　　　　（０２８４０）　１２２２﹒００元　　　升１﹒９２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｃａ）

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