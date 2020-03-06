《中資異動》山東黃金飆３％，避險情緒升溫金價漲近２％

《經濟通通訊社６日專訊》山東黃金（０１７８７）Ｈ股現價上升３﹒４３％，報１９﹒８

８元；成交約４０９萬股，涉資８０９２萬元。Ａ股（滬：６００５４７）現價３６﹒１４元人

民幣，上升１﹒７７％，成交６﹒３０億元人民幣，涉及１７３７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價

１０３﹒６％。

新冠肺炎引起的疫情持續，巿場對經濟遭受打擊的憂慮升溫，加上憧憬主要央行有望採取寬

鬆政策，金價上漲近２％至１６７０美元，為逾一周最高。

部分金礦股同樣有追捧，招金礦業（０１８１８）升２﹒２２％，報９﹒６９元；中國黃金

（０２０９９）上升２﹒２１％，報６﹒４７元；紫金礦業（０２８９９）升１﹒１４％，報３

﹒５４元。

現時，恆生指數報２６３３３，下跌４３４點或下跌１﹒６２％，主板成交１４４﹒９４億

元。國企指數報１０５３６，下跌１９１點或下跌１﹒７９％。

上證綜合指數報３０４９，下跌２２點或下跌０﹒７２％，成交８１１﹒７６億元人民幣。

深證成份指數報１１６６５，下跌４５點或下跌０﹒３９％，成交１２４１﹒３８億元人民

幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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山東黃金（０１７８７） １９﹒８８元 升３﹒４３％

招金礦業（０１８１８） ９﹒６９元 升２﹒２２％

中國黃金（０２０９９） ６﹒４７元 升２﹒２１％

紫金礦業（０２８９９） ３﹒５４元 升１﹒１４％

中國白銀（００８１５） ０﹒７８元 升２﹒６３％

金貓銀貓（０１８１５） ０﹒６８元 無升跌

恆興黃金（０２３０３） ２﹒７９元 跌２﹒７９％

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ

（０２８４０） １２２２﹒００元 升１﹒９２％

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（ｃａ）

