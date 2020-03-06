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即市新聞

06/03/2020 09:40

《異動股》匯控（００００５）跌逾１％，英國匯豐員工檢測呈陽性

　　《經濟通通訊社６日專訊》匯豐控股（００００５）現價跌１﹒５４％，報５１元；成交約
５９３萬股，涉資３﹒０２億元。盤中低見５０﹒９元。
　　外媒報道，匯控金絲雀碼頭辦公室研究部門的一名員工，對新型冠狀病毒檢測呈陽性。匯豐
銀行撤離辦公大樓一整層的員工。匯豐表示，該名同事正在接受醫學監督，並且已經自我隔離。
根據醫療和官方建議，該建築物保持開放狀態並正常運行，過百名員工改為家居辦公，集團還對
該區域進行了深度清潔。
　　另外，根據聯交所資料顯示，摩根大通於本周一（２日）減持匯控３﹒６９億股或１﹒７９
％，每股平均價５２﹒７８７６元，涉資　１９４﹒８１億元，最新持股量降至３﹒８７％。
　　現時，恆生指數報２６３７８點，跌３８９點或跌１﹒４５％，主板成交１０１﹒２４億元
。國企指數報１０５５２點，跌１７５點或跌１﹒６３％。
　　上證綜合指數報３０４７點，跌２４點或跌０﹒７９％，成交５６７﹒４２億元人民幣。
　　深證成份指數報１１６２３點，跌８８點或跌０﹒７５％，成交８７０﹒７２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　５１﹒００元　　　跌１﹒５４％
　　恆生銀行（０００１１）　１４８﹒７０元　　　跌１﹒３９％
　　東亞銀行（０００２３）　　１９﹒３０元　　　跌０﹒７２％
　　創興銀行（０１１１１）　　１１﹒９０元　　　無升跌
　　大新銀行（０２３５６）　　　９﹒４０元　　　跌０﹒９５％
　　中銀香港（０２３８８）　　２５﹒９０元　　　跌１﹒３３％
　　渣打集團（０２８８８）　　５３﹒３５元　　　跌２﹒２９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｕｌ）

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