《午市前瞻》中國減息空間大，港股２５５００╱２６０００有支持

《經濟通通訊社６日專訊》隔晚道指再挫近千點，三大指數全線下挫逾３％，加上人民幣回

軟至６﹒９５水平，港股缺乏Ａ股支撐，一度急瀉逾６００點，半日收市仍挫５７４點，失守十

天線。

美國加州首現新冠肺炎死亡個案，全國確診人數逾２００人，市場再度憂慮疫情將嚴重打擊

經濟，股市急劇下滑，資金重流債市及金市避險。

恆指今早低開３７０點報２６３９７，其後跌幅曾略為收窄至３５９點，至２６４０８，惟

隨著人民幣轉弱及Ａ股走勢轉差，港股一度跌幅擴大至６０７點，低見２６１６０，半日收報２

６１９３，跌穿十天線（約２６５０７），跌５７４點或跌２﹒１５％，主板成交５８０﹒８億

元，較上日（５日）同時段減少８％。國企指數略為跑輸大市，收跌２﹒２４％或跌２４０點，

報１０４８８。

人行連續１４日暫停逆回購，滬綜指滑０﹒９８％，至３０４１點；深成指軟０﹒７５％，

報１１６２３；兩市半日成交６０４１億元人民幣。



＊人民幣弱內房領跌，騰訊失４００元關＊



５０隻藍籌近全軍覆沒，僅２隻醫藥股逆市造好。藍籌股方面，騰訊（００７００）旗下主

打打機的「黑鯊３」手機今早１０時開賣，惟消息暫未能刺激股價，半日失守４００元關，報３

９７﹒２元，跌２﹒２２。匯控（００００５）英國一名員工據報對新型冠狀病毒檢測呈陽性，

股價時隔一日再試５０元水平，低見５０﹒６５元，半日收報５０﹒７５元，跌２﹒０３％。友

邦（０１２９９）回吐２﹒４５％，報７５﹒７５元。人民幣弱，建行（００９３９）及工行（

０１３９８）分別低收２％，報６﹒３７元及５﹒３８元。平保（０２３１８）遭中金下調１１

％目標價至１０１元，半日低收２﹒０２％，報８７﹒２５元。中移動（００９４１）跟跌２﹒

５６％，報６０﹒９元。

人民幣回軟，創科實業（００６６９）為最差藍籌，滑４﹒３％，報６４﹒６元。內房股領

跌大市，碧桂園（０２００７）挫３﹒６７％，報１０﹒５元；潤地（０１１０９）低收３﹒１

３％，報３７﹒１元。中海外（００６８８）２月合約銷售額跌２９％，跌幅較同業相對低，股

價半日軟２﹒１８％，報２６﹒９５元。融創（０１９１８）２月銷售額按年跌３３％，股價半

日滑３﹒６％，報４４﹒２元。不過，恆大（０３３３３）推出網上銷售，帶動２月銷售按年升

一倍、按月亦升一成，惟股價仍跟跌２﹒２３％，報１７﹒５４元。中國奧園（０３８８３）遭

沽空機構狙擊，雖反駁指控不實，但半日亦輕微再跌１﹒４１％，報１１﹒２元。



＊三桶油航空股全軍覆沒，手機設備股全線回吐＊



布蘭特期油逾兩年半以來首次跌穿每桶５０美元關口收市，三桶油全線下挫。中海油（００

８８３）與油價最敏感，半日跌幅最大，滑３﹒０７％，報１０﹒７２元。中石油（００８５７

）緊隨，挫２﹒２７％，報３﹒０２元。中石化（００３８６）相對硬淨，微跌１﹒２５％，報

３﹒９６元。

國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）料疫情或令行業今年損失逾１０００億美元收入，航空股全

軍覆沒。東航（００６７０）瀉４﹒０８％，報３﹒２９元。南航（０１０５５）及國航（００

７５３）分別挫近４％，報４﹒０６元及６﹒０９元。國泰（００２９３）據報關閉溫哥華基地

，半日走低３﹒２％，報９﹒９７元。

隔晚美國科技股無一倖免，蘋果股價滑３％，加上ｉＰｈｏｎｅ ＳＥ ２量產據報或因疫

情推遲至第二季，手機設備股應聲扭轉上日升勢。舜宇（０２３８２）回吐２﹒７３％，報１２

８﹒４元。瑞聲（０２０１８）低收１﹒５１％，報５２﹒３元。丘鈦科技（０１４７８）跟跌

２﹒５１％，報１１﹒６４元。



＊中生製藥破位冠藍籌，金屬相關股持續受捧＊



內地支持優質仿制藥研發和使用，中生製藥（０１１７７）及石藥（０１０９３）齊齊免疫

。前者曾高見１２﹒７６元，創逾一年半高，半日收報１２﹒６元，升２﹒１１％，為表現最佳

藍籌；後者則未能站穩１９元，報１８﹒９８元，升１﹒３９％。翰森製藥（０３６６２）跟漲

４﹒０５％，報３２﹒１元。

在線醫療股靠穩，阿里健康（００２４１）逆市走高０﹒８８％，報１６﹒０２元；平安好

醫生（０１８３３）則微跌０﹒１３％，報７４﹒９元。

資金繼續流入金市避險，金屬相關股受捧。ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）高收１﹒８３

％，報１２２１元。山東黃金（０１７８７）漲３﹒１２％，報１９﹒８２元。招金（０１８１

８）跟升１﹒６９％，報９﹒６４元。中國黃金國際（０２０９９）造好，攀１﹒７４％，報６

﹒４４元。

其他焦點股方面，中國醫療集團（０８２２５）關聯製造企業的抗新冠肺炎病毒藥品獲多國

採購需求，並計劃與一加拿大公司開展國際生物等效性試驗及國際註冊，刺激股價勁飆６７﹒５

３％收市，為升幅最大個股，報１﹒２９元。

新東方在線（０１７９７）獲中金大幅調高４５％目標價至３７﹒２元，預計明年起將有一

倍增長，半日曾炒高近半成，高見３３﹒６５元，半日則收報３２﹒８元，升２﹒０２％。



＊麥嘉嘉：看好必需品股，康師傅１４元至１５﹒５元短炒＊



受累新型肺炎於歐洲及美國等地擴散憂慮，本周恆指持續於２６０００點附近徘徊。申萬宏

源投資顧問部主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，美國情況緊急，德國率先將疫情定性為「全

球大流行」，投資者正評估對市場的影響，恆指因而進入整固階段，料技術支持位在２５５００

點至２６０００點，反彈阻力位於２７０００點。而Ａ股方面，全球進入減息潮，中國相對有較

大空間減息，同時支撐經濟的可行政策比歐美更多，所以有資金流入Ａ股作避風港，間接為港股

的支持力度作後盾。

最近有大行發表報告稱，高端化及整合將成為中國消費必需品行業的主要推動力。麥嘉嘉表

示，中國內需板塊確實有炒落後的概念，２月下旬，商務部重點監測的１０００家零售企業日均

銷售額比２月中旬增長５﹒６％，反映消費有好轉跡象。她看好內需板塊的必需品股，如康師傅

（００３２２），認為產品性質上具防禦性，料短線於１４元至１５﹒５元波動，投資者可於此

區間操作。（ｎｓ、ｋｌ）

