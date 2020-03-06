【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒９億人幣，買建行工行沽中興中生製藥

《經濟通通訊社６日專訊》美國新型冠狀病毒肺炎確診及死亡個案持續上升，市場憂疫情大

爆發引發衰退，拖累美股重挫近千點。拖累中港股市今日受壓向下，恆指今早低開３７０點後跌

幅擴大，午後曾跌６８３點，一度逼近二萬六千點水平，低見２６０８４點，最終收市報

２６１４６，急跌６２１點或２﹒３２％。

按額度計算，北水全日淨流入３９﹒９億元人民幣，減少４１﹒９％。北水淨買入最多的個

股依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、滙豐控股（００００５）；淨賣

出最多的依次是中興通訊（００７６３）、中國生物製藥（０１１７７）、融創中國

（０１９１８）。

主板成交１１９４﹒６２億元減少９﹒９％。其中港股通成交１６７﹒８億元，佔總成交

１４％。



＊北水繼續掃內銀拋中興通訊＊



內銀股上日跟隨Ａ股爆發後，本日普遍受壓。建行跌２﹒７６％，報６﹒３５元；工行跌

２﹒３７％，報５﹒３６元；北水分別淨流入９﹒１８億元及６﹒１７億元。匯控證實有中國員

工感染新冠病毒，今日跌２﹒２２％，報５０﹒６５元；但仍獲北水追捧，淨流入３﹒７５億元

。

中興通訊是今日北水淨流出最多的股份，淨流出金額１﹒４６億元；跌０﹒４６％，報

３２﹒４元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） ９﹒１８

工商銀行 （０１３９８） ６﹒１７

滙豐控股 （００００５） ３﹒７５

農業銀行 （０１２８８） ２﹒７３

石藥集團 （０１０９３） １﹒７７



淨沽出最多港股：

中興通訊 （００７６３） －１﹒４６

中國生物製藥 （０１１７７） －０﹒６９

融創中國 （０１９１８） －０﹒５２

中芯國際 （００９８１） －０﹒１７

新東方在綫 （０１７９７） －０﹒０３

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（ｃａ）

