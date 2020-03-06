【新冠肺炎】泰國旅遊局：至今未對中國等地發出任何旅遊貿易限制

泰國旅遊局發表聲明，澄清泰國政府未就相關隔離禁令發布任何官方聲明，至今未對中國等

地區發出任何的旅遊或貿易限制。

路透社昨報道，泰國衛生部周四（５日）傍晚，一度對中國、香港、澳門、南韓、意大利及

伊朗６個國家及地區的入境人士發出隔離要求，要求他們入境泰國後，需要自行於居所或酒店隔

離１４日，否則罰款２萬泰銖（約４９００港元），周五（６日）生效。《香港經濟日報》

