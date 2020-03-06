【企業盈喜】中手游（００３０２）料去年純利增長７０至８５％

《經濟通通訊社６日專訊》中手游（００３０２）公布，集團預期截至２０１９年１２月

３１日止年度經調整純利將錄得約７０－８５％增長，而２０１８年同期則錄得約３﹒４億元人

民幣。

該增長主要由於集團推出多款受歡迎的新遊戲、現有遊戲的強勁表現，以及來自於２０１８

年收購的兩間營運附屬公司，北京文脈互動科技有限公司及軟星科技（北京）有限公司的貢獻。

（ｃｗ）

