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06/03/2020 18:24

【企業盈警】勵晶太平洋料去年蝕５﹒２３－５﹒４６億元

　　《經濟通通訊社６日專訊》勵晶太平洋（００５７５）公布，集團根據目前所得進一步資料
之初步評估，預期截至２０１９年１２月３１日止年度將錄得公司權益持有人應佔虧損介乎
５﹒２３－５﹒４６億元。而２月２１日公布的盈利警告所述則為３﹒２８－３﹒５１億元。
　　預期虧損較２月盈利警告所述增加，乃歸因於初步估計無形資產，即非現金項目
ＦｏｒｔａｃｉｎＴＭ，將錄得公允價值減值虧損約１﹒９５億元，而此乃由於在２月盈利警告
後才收到獨立評估結果導致。（ｃｗ）

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