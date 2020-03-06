【企業盈警】長安民生物流料去年稅前蝕３５００至３８００萬人幣

《經濟通通訊社６日專訊》重慶長安民生物流（０１２９２）公布，集團預期截至２０１９
年１２月３１日止年度錄得除稅前虧損約３５００萬－３８００萬元人民幣。
公司解釋，利潤大幅下滑，主要歸因於中國汽車行業的整體放緩嚴重影響了中國汽車物流行
業；集團主要客戶重慶長安汽車股份及其聯繫人由於其銷量減少縮減了集團的物流服務量；以及
物流整體服務價格下滑。（ｃｗ）
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