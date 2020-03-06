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06/03/2020 18:05

九巴母企屯門自設口罩生產線，加強保障員工健康

　　《經濟通通訊社６日專訊》九巴母公司載通國際（０００６２）宣布，集團旗下擁有超過
１﹒３萬名員工，每日對口罩的需求龐大，為保障員工和乘客的健康，集團決定自資在本港設立
口罩生產線，預計在４月投產，期望能進一步保障員工健康。
　　生產線將設於屯門，口罩本地製造。載通國際委託專業團隊安裝無塵生產車間，潔淨標準達
到ＩＳＯ　１４６４４－１中的ＩＳＯ　Ｃｌａｓｓ　８。而生產的三層外科口罩，過濾層採用
ＭＢＰＰ白色熔噴無紡布，符合美國材料與試驗協會第一級（ＡＳＴＭ　Ｌｅｖｅｌ　１）標準
。（ｃｌ）

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