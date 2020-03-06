《經濟通通訊社６日專訊》博耳電力（０１６８５）公布，集團位於江蘇省無錫市及宜興市
的生產工廠已於上月１２日恢復運作，但隔離防疫的政策影響，若干員工無法按計劃返回生產單
位，導致工廠產能暫時下降。隨著員工陸續復工，截至今日集團之實際產能已達到正常產能約
９６％。
公司表示，復工前之短暫停產及產能下降對集團的整體生產水平造成短暫影響，會與客戶及
供應商保持聯繫以調整生產及交貨時間表，並同時實施成本控制措施以減輕有關疫情對集團的營
運及財務表現的影響。（ｊｏ）
06/03/2020 18:04
【新冠肺炎】博耳電力（１６８５）產能回復達９６％
《經濟通通訊社６日專訊》博耳電力（０１６８５）公布，集團位於江蘇省無錫市及宜興市
的生產工廠已於上月１２日恢復運作，但隔離防疫的政策影響，若干員工無法按計劃返回生產單
位，導致工廠產能暫時下降。隨著員工陸續復工，截至今日集團之實際產能已達到正常產能約
９６％。
公司表示，復工前之短暫停產及產能下降對集團的整體生產水平造成短暫影響，會與客戶及
供應商保持聯繫以調整生產及交貨時間表，並同時實施成本控制措施以減輕有關疫情對集團的營
運及財務表現的影響。（ｊｏ）
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