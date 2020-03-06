《小傳日記》美股累街坊，魚缸心慌慌；險守二萬六，下周更反覆？

《小傳日記》新冠肺炎疫情繼續喺花旗國擴散，加州宣布進入緊急狀態，連同之前華盛頓州

同佛州，足足有三個州份進入緊急狀態，嚇到班缸友大手拋貨，拋到隔晚美股又跳水。香江大隻

佬指數原本噚日（５日）急彈５００幾點，今朝（６日）已經蒸發晒。魚缸低開３７０點，報

２６３９７點，１０天線一日都守唔到，之後仲愈跌愈誇張。下晝「孖屐」依然無起色，最多一

度插６８３點，低見２６０８４點，ＱＱ（００７００）、ＡＩＡ（０１２９９）、平保

（０２３１８）同大笨象（００００５）四大天王全部捱沽，中資金融佬和手機設備佬又齊齊趴

低，拖低大隻佬指數最終埋單跌６２１點或跌逾２巴仙，收報２６１４６點，主板成交

１１９４﹒６２億銀。國企指數報１０４５６點，跌２７１點或跌近３巴仙。

神州Ａ場都軟腳，上證綜指報３０３４點，跌３７點，深成指報１１５８２點，跌１２８點

，兩市總成交大減一成八至９５７５億人仔，係呢兩個禮拜以來成交額最低嘅一日。

今日藍籌無隻升，重磅藍戰士方面，ＱＱ曾經掂到４００蚊，不過都無用，跪低逾２巴仙，

報３９５﹒８銀；大笨象有員工中咗肺炎，摩通又減持，跪低逾２巴仙，報５０﹒７銀；生發發

（００３８８）碌低近２巴仙，報２５５﹒４銀；ＡＩＡ下個禮拜出成績表，跣低近２巴仙報

７６﹒２銀；神州移動（００９４１）插逾３巴仙，報６０﹒５銀。



＊油價續受壓油佬向下撻，避險情緒增金佬向上伸＊



「孖屐」繼續受肺炎疫情衝擊，俄羅斯又唔肯支持減產，搞到布蘭特期油超過兩年半以第一

次跌穿每桶５０美金關口收市，班油佬當然無運行。中海油（００８８３）蒸發近４巴仙，報

１０﹒６２銀；中石化（００３８６）碌低近２巴仙，報３﹒９３銀；中石油（００８５７）插

低近３巴仙，報３﹒０１銀；中海油田（０２８８３）唔見逾２巴仙，報１０﹒４６銀。

疫情搞到避險情緒升溫，刺激金價衝上１６７０美金，係近呢個星期最高位，金礦佬都開心

到彈起！招金礦業（０１８１８）升近２巴仙，報９﹒６５銀；山東黃金（０１７８７）抽高近

５巴仙，報２０﹒１銀；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）彈２巴仙，報１２２３銀；紫金礦業

（０２８９９）跌近１巴仙，報３﹒４７銀。

呢排航空佬表現都好濕滯，國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）仲話，疫情或導致今年航空業損

失６３０至１１３０億美金收入。南方航空（０１０５５）跌近３巴仙，報４﹒１１銀；國航

（００７５３）跌近２巴仙，報６﹒２銀；東方航空（００６７０）跌近３巴仙，報３﹒３４銀

。



＊保費收入減保險佬更淡，內房賣樓差融創跌到喊＊



有神州媒體話今年頭兩個月，壽險業銀保市場新單規模保費同比下降超過四成，尤其是２月

新保費同比下降達六成九，降至７年來最低，嚇到神州保險佬即刻腳仔軟。中金降平保

（０２３１８）目標價一成一，唔見近２巴仙，報８７﹒７銀；國壽（０２６２８）跪低逾２巴

仙，報１８﹒１銀；太平（００９６６）走低近３巴仙，報１５﹒８８銀。

內銀佬都漏氣。建行（００９３９）跌近３巴仙，報６﹒３５銀；工行（０１３９８）跌２

巴仙，報５﹒３６銀。農行（０１２８８）瀉逾２巴仙，報３﹒１８銀；招行（０３９６８）跌

近３巴仙，報３７﹒７５銀。

今日神州磚頭佬真係唔好彩，「孖屐」又回吐，又有行家被沽空機構追擊，加上呢排大家賣

樓成績又差，磚頭佬自然齊齊插水。融創（０１９１８）上月銷售按年挫三成三，跪低近４巴仙

，報４４﹒１５銀；奧園（０３８８３）否認沽空機構指控，仍蒸發近３巴仙，報１１﹒０６銀

；碧桂園（０２００７）跌逾４巴仙，報１０﹒４６銀；華潤置地（０１１０９）插低近４巴仙

，報３６﹒８銀；萬科（０２２０２）跪低近４巴仙，報３１﹒３５銀。



＊阿爺又睇好藥佬再飆高，蘋果失晒魂舜宇好頭痕＊



市況再弱資金都要搵出路，而醫藥股明顯就係疫情中嘅出路。阿爺最近又發左份深化醫療保

障制度改革的意見，支援優質仿製藥研發和使用，促進仿製藥替代。合理規劃各類醫療資源布局

，促進資源分享利用。醫藥股梗係升到停唔到啦！特別係細價藥股，中國醫療集團

（０８２２５）飛起６２﹒３４巴仙，報１﹒２５銀；希瑪眼科（０３３０９）飆高近半成，報

４﹒８２銀；精優藥業（００８５８）彈起一成一，報０﹒１２銀；金斯瑞生物科技

（０１５４８）跳高逾３巴仙，報１８﹒０８銀；中生製藥（０１１７７）創一年新高後撻返落

，軟２仙，報１２﹒３２銀。

美股隔晚急跌，蘋果公司股價插水逾３巴仙，加上平民版ｉＰｈｏｎｅ ９原本已經做緊最

後試產階段，但受疫情影響導致部分零件ｄｅｌａｙ，依家都唔知幾時先有得上市啊陰公，手機

設備佬自然喊咁口，舜宇光學（０２３８２）跌低近３巴仙，報１２８﹒６銀；瑞聲科技

（０２０１８）軟近１巴仙，報５２﹒６銀；丘鈦科技（０１４７８）跌逾２巴仙，報

１１﹒６８銀；富智康（０２０３８）挫近３巴仙，報１﹒１４銀；比亞迪電子（００２８５）

臨收市彈一彈，升近１巴仙，報１５﹒３８銀。周末愉快！請請！



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