《股市一周》新型肺炎襲歐美，港股死守二萬六，本周僅微升１６點

《經濟通通訊社６日專訊》在中國官方公布的新型肺炎確診新增數字有所放緩之時，病毒轉

襲歐美，德國將其定性為「全球大流行」，最新數據顯示，美國累計感染人數增加至１４９人，

至少１１人死。美國股市的大起大落，成為本周恆指走勢的領頭羊。同時，環球央行減息放水，

務求對沖疫情對經濟的不利影響，唯成效仍然未知。回顧本周港股走勢，恆指奮力死守

２６０００點關口，全周只錄１６點升幅。



＊美股動輒升跌千點牽動港股＊



周一（２日），受恵隔晚美股跌幅顯著收窄，加上美國總統特朗普表明，聯儲局可以很快參

與應對新冠肺炎疫情衝擊經濟的行動。市場憧憬局方最快本月減息，港股低開５２點報

２６０７７點，但已是全日最低位，抵消中國ＰＭＩ數據遜預期的影響。其後隨Ａ股兩市走高，

市場憧憬中國推出撐經濟措施，恆指全日低開高走，報２６２９１點，升１６１點。

周二（３日），市場憧憬美聯儲本月減息，隔晚美股報復式反彈，道指急飆近１３００點，

緊貼全日高位收市。同時據報，七國集團（Ｇ７）財長與央行行長將舉行電話會議，市場憧憬各

國央行共同降息，港股早段愈升愈有，唯其後有消息指草案沒有明確要求各國同步減息，Ａ股及

港股升幅顯著收細，最終收報２６２８４點，微跌６點。

周三（４日），隔晚美國聯儲局突擊減息半厘，是２００８年金融海嘯後首次以半厘幅度一

次性下調，市場憂慮提早減息會否引起投資者恐慌，道指隔晚瀉逾７００點。恆指高開３６點後

掉頭下挫，盤中一度跌２４６點低見２６０３８點，為本周最低位，金管局跟隨下調基本利率半

厘至１﹒５厘，本地銀行股成跌勢重災區，恆指最終收報２６２２２點，跌６２點。

周四（５日），美國民主黨總統提名初選候選人，溫和派的拜登在隔晚「超級星期二」中大

勝，他贏下１０個州，而提倡社會民主主義的桑德斯則贏下３個州，同時環球央行亦開始陸續減

息，美股三大指數大幅反彈，當中道指飆近１２００點。恆指高開後受重磅股帶動，最終港股收

報２６７６７點，升５４５點。

今日，新型肺炎疫情在歐洲繼續傅來不利消息，意大利再多４１人不治，累計１４８人死亡

，港股今早低開３７０點報２６３９７點，加上人民幣回軟至６﹒９５水平，大市缺乏Ａ股支撐

，國際金融協會（ＩＩＦ）將美國及中國今年經濟增長預測調低至１﹒３％及略低於４％，並警

告全球經濟增長可能觸及全球金融危機以來最低。午後藍籌股跌幅擴大，恆指最終收報２６１４

６點，跌６２１點或２﹒３２％



＊２６０３８至２６８０５上落＊



總結恆指本周走勢，最高見２６８０５點，最低報２６０３８點，上下波幅７６７點，全周

收升１６點或０﹒０６％。日均主板成交約１２１０億元減少約５﹒５１％。國指全周升１５４

點或１﹒５％，收報１０４５６點。

重磅股方面，騰訊（００７００）揚２﹒５４％，報３９５﹒８元；友邦（０１２９９）跌

１﹒１１％，報７６﹒０５元；港交所（００３８８）軟０﹒１６％，報２５５﹒４元；中移動

（００９４１）跌１﹒３１％，報６０﹒５元；匯控（００００５）挫４﹒７％，報５０﹒６５

元。



＊疫情未緩醫藥領跑，意外減息銀行受壓＊



全球新冠疫情仍未見減緩，醫藥股本周仍見炒風。另外，中央推政策支持醫藥行業，當中提

到支持優質仿制藥研發和使用、促進仿制藥替代，為醫藥股再添一力。其中，中生製藥

（０１１７７）全周抽升９﹒２２％，報１２﹒３２元，跑贏藍籌及國指股。中國醫療集團

（０８２２５）走高１５﹒７４％，報１﹒２５元；石藥集團（０１０９３）漲５﹒４１％，報

１８﹒７２元；藥明生物（０２２６９）升５﹒８８％，報１２０﹒７元；惟國藥

（０１０９９）本周表現較遜色，挫８﹒９４％，報２１﹒９元，為本周國指股包尾股。

聯儲局本周突然宣布緊急減息５０個基點，此舉為２００８年金融危機以來首次，隨後加拿

大央行亦跟降息，受消息影響，本地銀行股受壓。恆生（０００１１）本周下跌７﹒１９％，報

１４７﹒１元，為全周表現最差藍籌股。匯豐控股（００００５）挫４﹒７０％，報５０﹒６５

元；中銀香港（０２３８８）走低４﹒１１％，報２５﹒６５元；渣打集團（０２８８８）跌

４﹒３０％，報５３﹒１５元；不過，東亞（０００２３）宣布擬全面檢討業務後獲大行唱好，

急飆１８﹒２０％，報１９﹒１６元。

內地公布目前大中型製造業復工率有八成半，而蘋果亦宣佈內地４２間門市中已有３８間重

開，本周手機設備股普遍反彈。舜宇光學（０２３８２）全周上升６﹒１１％，報１２８﹒６元

；瑞聲科技（０２０１８）漲３﹒０４％，報５２﹒６元；高偉電子（０１４１５）揚

２﹒３４％，報１﹒７５元；丘鈦科技（０１４７８）抽高６﹒５７％，報１１﹒６８元；比亞

迪電子（００２８５）升５﹒３４％，報１５﹒３８元。



＊內地疫情放緩食品發力，油價受壓油股向下＊



近日富瑞在報告中指，疫情或會加快內地消費品整合，加上內地疫情有放緩，食品股重獲追

捧。蒙牛乳業（０２３１９）全周升４﹒６５％，報２９﹒２５元；萬洲國際（００２８８）漲

４﹒９２％，報８﹒３１元；潤啤（００２９１）抽升７﹒３４％，報３８﹒７５元；青島啤酒

（００１６８）走高５﹒４３％，報４２﹒７元；中國旺旺（００１５１）揚１﹒９９％，報

６﹒１４元。

雖然油組同意在第二季進一步減產，惟油價仍受制於疫情，布油在本周更是失守５０美元關

口，石油股本周繼續下跌。中石化（００３８６）全周挫２﹒２４％，報３﹒９３元；中海油

（００８８３）跌０﹒３３％，報１０﹒６２元；中石油（００８５７）軟０﹒５６％，報

３﹒０１元；昆侖能源（００１３５）跌１﹒４７％，報５﹒３６元。

有傳澳門無意調整博彩稅，濠賭股全周表現反覆，金沙（０１９２８）全周挫４﹒２８％，

報３４﹒７元；銀河娛樂（０００２７）軟０﹒８８％，報５１元；美高梅中國（０２２８２）

插６﹒３８％，報９﹒８３元；永利澳門（０１１２８）跌４﹒０８％，報１５﹒０６元；新濠

國際發展（００２００）走低１﹒３６％，報１５﹒６８元。（ｎｓ、ｆｚ）

