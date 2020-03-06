《神州經脈》首二月進出口數據明揭盅，滬指止四連升全周漲半成

《神州經脈》全球新型冠狀病毒肺炎疫情迅速蔓延，英國確診病例過百宗並有首宗死亡，美

國已有三個州宣布進入緊急狀態，南韓及伊朗疫情持續惡化，引爆環球股市新一波跌浪。滬深股

市四連漲後，滬綜指初段跟隨外圍下跌１％，這個跌幅一直維持到全日收市，收市跌１﹒２１％

，報３０３４﹒５１點，但從整個星期來看，Ａ股從環球震盪中站穩，更有市場人士高呼Ａ股成

全球避險資產，滬指累計全周大漲５﹒３５％，創下去年３月以來的最大周漲幅，收復上周大跌

市的失地。深成指全日跌１﹒１％，創業板指全日跌０﹒７５％。

值得留意的是，由於今日股市變動不大，交投氣氛即時變弱，兩市全日成交９５７５億元

（人民幣．下同），為這兩個禮拜以來成交額最低的一日，按日大減１８﹒３％。

根據中國海關的數據公布時間表，明日（７日）將公布中國進出口數據，由於海關今次將整

合１及２月兩個月數據，市場預計出口和進口同比降幅料擴大至兩位數。數據前值不是１月而去

年１２月。



＊今日新聞精選＊



１﹒湖北省官場再有變動。據《湖北日報》報道，根據蔣超良辭去湖北省第十三屆人民代表大會

常務委員會主任職務的請求，按照《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府

組織法》第二十七條的規定，湖北省第十三屆人民代表大會常務委員會第十五次會議決定：接受

蔣超良辭去湖北省第十三屆人民代表大會常務委員會主任職務的請求，報省人民代表大會備案。



２﹒據國家衛健委最新通報，３月５日，全國新增確診新型冠狀病毒肺炎病例１４３宗，較上日

（４日）１３９宗的增速略有上升；湖北新增確診病例１２６宗，即湖北以外地區新增１７宗，

數字見反彈；新增死亡人數３０人，其中湖北佔２９人，海南１人；新增治癒出院病例１６８１

宗，新增疑似病例１０２宗。



３﹒交通運輸部副部長劉小明表示，交通運輸行業受疫情影響很大，客戶運輸量顯著下降。據統

計，２月份，鐵路公路水路民航客運量下降 ７９﹒９％；貨運量下降２６﹒５％；出租車包括

網約車接單量下降８５％。由此可看出，貨車司機、出租汽車司機群體收入大幅下降。



４﹒新冠肺炎疫情的蔓延嚴重影響１－２月中國外貿領域，據《路透》綜合２５家機構預測中值

顯示，預計出口和進口同比降幅料擴大至兩位數。與此同時，疫情導致部分必需品價格上漲，但

對需求減弱的影響更大，預計２月ＣＰＩ同比增速略有下降，但仍維持在「５時代」的高位，

ＰＰＩ則降至負值。內地將於明日公布今年１－２月進出口數據；並於下周二（１０日）公布２

月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據。



５﹒克而瑞研究中心發布最新數據顯示，百強房企２月份實現全口徑銷售金額３２４３﹒３億元

人民幣，環比下降４３﹒８％，同比下降３７﹒９％。內媒分析數據指，部分房企資金鏈已出現

一定壓力，部分房企已通過加緊復工、加大融資力度等方式，在保證自身安全運營的情況下，為

疫情過後的銷售做好充分準備。



６﹒《湖北省人民代表大會常務委員會關於嚴厲打擊非法野生動物交易、全面禁止食用野生動物

、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》獲得通過，要求全面禁止食用所有陸生野生動物，包

括人工繁育、人工飼養的陸生野生動物、法律法規規定重點保護的珍貴、瀕危水生野生動物，及

法律法規規定禁止食用的其他野生動物。



７﹒國家發改委副秘書長高杲表示，正抓緊啓動２０２０年的國家物流樞紐、骨幹冷鏈物流基地

等重大項目的建設工作。通過推動這些重大物流基礎設施項目開工建設來帶動相關物流企業加快

復工進度。同時也支持和鼓勵地方對復工的物流企業和新開工的重大項目優先協調供應防疫物資

，促進物流企業順利的復工復產。



８﹒中國外交部發言人趙立堅今日表示，中國與世界衛生組織、歐盟、非盟、加共體、東盟等組

織和韓國、伊朗等疫情高發或衛生體系脆弱國家已經建立起密切的技術層面溝通機制。下一步，

將繼續同國際社會加大技術合作交流力度，及時提供中國疫情防控和診療技術指南更新版，通過

視頻會、電話會等形式開展中外專家交流，支持中國紅十字會、中國疾控中心等派出專家組赴相

關國家開展合作交流。（ｗｌ）

