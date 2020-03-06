《鍾之日記》疫情蔓延，魚缸腳軟

《鍾之日記》３月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



全球新型冠狀病毒肺炎疫情迅速蔓延，英國確診病例過百宗並有首宗死亡，美國已有三個州

宣布進入緊急狀態，南韓及伊朗疫情持續惡化，引爆環球股市新一波跌浪。美股周四（５日）重

挫，三大股指均跌逾３％，市場恐懼指數ＶＩＸ升７﹒６２點至３９﹒６１。美國１０年期國債

收益率下跌１４個基點，跌至０﹒８％下方，刷新歷史新低。

美股反彈又再大跌，拖累中港股市今日受壓向下，恆指一度逼近二萬六千點水平。全日收市

，恆指挫６２１﹒２點至２６１４６﹒６７點，成交金額約１１９４﹒６２億元。總結全周恆指

微升１６點。



＊強力維穩，Ａ場周漲５％＊



滬深股市四連漲後今日受外圍拖累而止步上升，滬綜指初段跟隨外圍下跌１％，這個跌幅一

直維持到全日收市，收市跌１﹒２１％，報３０３４﹒５１點，但從整個星期來看，Ａ股從環球

震盪中站穩，更有市場人士高呼Ａ股成全球避險資產，滬指累計全周大漲５﹒３５％，創下去年

３月以來的最大周漲幅，收復上周大跌市的失地。

值得留意的是，由於今日股市變動不大，交投氣氛即時變弱，兩市全日成交９５７５億元人

民幣，為這兩個禮拜以來成交額最低的一日，按日大減１８﹒３％。

根據中國海關的數據公布時間表，明日將公布中國進出口數據，由於海關今次將整合１及２

月兩個月數據，市場預計出口和進口同比降幅料擴大至兩位數。數據前值不是１月而去年１２月

。



＊疫情注定全球流行，出口股前景悲觀＊



新型冠狀病毒肺炎疫情迅速蔓延至全世界，全球大流行已不可避，美國市場恐懼指數ＶＩＸ

大升７﹒６２點，反映市場對疫情失控的擔憂愈來愈大。對於香港而言，疫情防控進入了新階段

，港府過往只要求從內地來港的人士自行隔離１４日，如今美英德意韓及伊朗都發生了較大規模

的疫情爆發，這些外來的感染者當中哪怕只有一人是超級傳播者，都足以令全港陷入疫情恐慌，

早前兩月為抗疫所作出的努力統統白費。不過香港作為國際都會，且是亞洲航運樞紐之一，是否

能做到同時向多個發達國家「封關」呢？香港最新ＰＭＩ數據已十分難看，若疫情持續擴散，香

港未來經濟發展或出現重大變故。

對美國進口恐出現嚴重影響，創科實業（００６６９）今日跌７﹒４％，報６２﹒５元，是

全日表現最差藍籌，其他出口股方面，偉易達（００３０３）挫４﹒２％，利豐（００４９４）

跌３％，耐世特（０１３１６）跌１﹒７％，敏實集團（００４２５）跌０﹒７％。



＊大行齊唱淡，港鐵績後跌逾三個月低＊



港鐵（０００６６）公布，截至去年底止全年純利１１９﹒３２億元，按年跌２５﹒５％，

每股盈利１﹒９４元，派末期息每股０﹒９８元。

港鐵ＣＥＯ金澤培於業績網上會議表示，去年是港鐵有史以來最具挑戰的一年，尤其是在鐵

路營運及發展項目方面，去年社會事件對客運業務影響為約２３億元，當中修復相關設施使用了

約６億元。另外，他指出，隨著肺炎疫情的影響，今年首兩個月在疫情及社會事件方面對經常性

業務淨利潤的影響達１３億元。

港鐵績後遭多間大行紛紛下調港鐵的目標價。花旗指出，受新冠肺炎疫情和本地社會事件影

響，香港鐵路和巴士在今年首兩個月乘客量下滑３４％，決定下調港鐵公司目標價１１％至４９

元，比現價有１３﹒８％上漲空間，但維持「買入」評級。

花旗說，港鐵管理層預計負面衝擊對港鐵淨利潤的影響會持續一段時間，故分別下調對港鐵

２０２０年和２０２１年的盈利預測２２％和１４％。

大和指，港鐵每股派息按年升２﹒５％，認為是公司對其漸進派息政策的承諾，相信將是支

持公司估值的一個因素，但可能未得到市場充分認識，下調目標價由原來的５８﹒８元，降至

４９﹒２元，評級維持「優於大市」。 野村亦將港鐵目標價下調３﹒８％至５１﹒２元，予「

買入」評級。

港鐵績後毫無懸念捱沽，收跌１﹒８％，報４２﹒６５元，創逾三個月低。



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