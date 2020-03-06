  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/03/2020 09:37

【新冠肺炎】全國昨新增確診１４３宗，境外輸入病例１６宗

　　《經濟通通訊社６日專訊》據國家衛健委最新通報，３月５日，全國新增確診新型冠狀病毒
肺炎病例１４３宗，較上日（４日）１３９宗的增速略有上升；湖北新增確診病例１２６宗，即
湖北以外地區新增１７宗，數字見反彈；新增死亡人數３０人，其中湖北佔２９人，海南１人；
新增治癒出院病例１６８１宗，新增疑似病例１０２宗。
　　３月５日，新增境外輸入確診病例１６宗（甘肅１１宗，北京４宗，上海１宗），累計報告
境外輸入確診病例３６宗。
　　截至３月５日，全國累計確診病例８０５５２宗，累計死亡人數３０４２人；現有確診病例
２３７８４宗，其中重症５７３７宗；現有疑似病例４８２宗；累計治癒出院病例５３７２６宗

　　累計收到港澳台地區通報確診病例１５８宗，香港１０４宗（４６人出院，２人死），澳門
繼續維持１０宗（９人出院），台灣４４宗（１２人出院，１人死）。

＊湖北新增確診病例１２６宗，全數來自武漢＊

　　湖北省新增確診病例１２６宗，全數來自武漢；全省累計確診宗數至６７５９２宗；新增治
癒出院病例１４８７宗，累計至４１９６６宗；在新增的２９宗死亡病例中，武漢市佔２３宗，
全省累計死亡病例２９３１宗；現有確診病例２２６９５宗，其中重症病例５５８８宗。現有疑
似病例２８５宗。（ａｃ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道05/03/2020
《開市Good Morning》林家亨：落實降息後內房料回吐
FOCUS05/03/2020
【FOCUS】減息大合唱高歌猛進 下一隻黑天鵝「大通脹」?
國際動態05/03/2020
世衞：疫症全球死亡率約3.4% 遠超預估
生財有道04/03/2020
【全球放水】渣打：美聯儲不希望美息落後 疫情惡化或更重手減息
生財有道04/03/2020
【全球放水】華僑永亨料未來或再減息半厘 本港未有逼切性跟減
生財有道04/03/2020
【全球放水】星展料6月及9月將再減息 港存息已減無可減
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金