《經濟通通訊社６日專訊》據國家衛健委最新通報，３月５日，全國新增確診新型冠狀病毒

肺炎病例１４３宗，較上日（４日）１３９宗的增速略有上升；湖北新增確診病例１２６宗，即

湖北以外地區新增１７宗，數字見反彈；新增死亡人數３０人，其中湖北佔２９人，海南１人；

新增治癒出院病例１６８１宗，新增疑似病例１０２宗。

３月５日，新增境外輸入確診病例１６宗（甘肅１１宗，北京４宗，上海１宗），累計報告

境外輸入確診病例３６宗。

截至３月５日，全國累計確診病例８０５５２宗，累計死亡人數３０４２人；現有確診病例

２３７８４宗，其中重症５７３７宗；現有疑似病例４８２宗；累計治癒出院病例５３７２６宗

。

累計收到港澳台地區通報確診病例１５８宗，香港１０４宗（４６人出院，２人死），澳門

繼續維持１０宗（９人出院），台灣４４宗（１２人出院，１人死）。



＊湖北新增確診病例１２６宗，全數來自武漢＊



湖北省新增確診病例１２６宗，全數來自武漢；全省累計確診宗數至６７５９２宗；新增治

癒出院病例１４８７宗，累計至４１９６６宗；在新增的２９宗死亡病例中，武漢市佔２３宗，

全省累計死亡病例２９３１宗；現有確診病例２２６９５宗，其中重症病例５５８８宗。現有疑

似病例２８５宗。（ａｃ）

