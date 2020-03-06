  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/03/2020 17:35

【抗疫維穩】深圳抗疫債發行募集資金總額破１百億元人幣

　　《經濟通通訊社６日專訊》深圳銀行業金融機構已累計承銷「抗疫」債１４個，募集資金總
額達１１０﹒９５億元人民幣，加權平均利率僅２﹒５％。
　　在人民銀行深圳市中心支行積極推動下，深圳「抗疫」債發行刷新八項全國第一，包括：全
國首批「抗疫」債、全國首批航空運輸業「抗疫」債、全國首單快遞物流行業「抗疫」債、全國
銀行間首支旅遊行業「抗疫」債、全國首單港口行業「抗疫」債、全國首單農批市場企業「抗疫
」債、全國首單央企定向「抗疫」債、全國首單「扶貧＋防疫」債等。（ｊｔ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道06/03/2020
【放榜懶人包】藍籌股業績/焦點/投資評級，一表盡掌握
生財有道06/03/2020
《嚟緊炒D乜》中手游強大IP儲備兼收入穩增 現價買入目標4元
剖析天下06/03/2020
【超級星期二】桑德斯倡「劫富濟貧」 勢牽動華爾街波濤
剖析天下06/03/2020
【超級星期二】拜登橫掃10州起死回生 桑德斯或冀紐約翻盤
FOCUS06/03/2020
【FOCUS】疫情席捲百業 港府若「減辣」救急勿失黃金期
生財有道06/03/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵上半年前景仍嚴峻
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金