【抗疫維穩】深圳抗疫債發行募集資金總額破１百億元人幣

《經濟通通訊社６日專訊》深圳銀行業金融機構已累計承銷「抗疫」債１４個，募集資金總

額達１１０﹒９５億元人民幣，加權平均利率僅２﹒５％。

在人民銀行深圳市中心支行積極推動下，深圳「抗疫」債發行刷新八項全國第一，包括：全

國首批「抗疫」債、全國首批航空運輸業「抗疫」債、全國首單快遞物流行業「抗疫」債、全國

銀行間首支旅遊行業「抗疫」債、全國首單港口行業「抗疫」債、全國首單農批市場企業「抗疫

」債、全國首單央企定向「抗疫」債、全國首單「扶貧＋防疫」債等。（ｊｔ）

