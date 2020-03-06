【新冠肺炎】南韓逾６千宗確診單日新增５１８例，再多７人死亡

《經濟通通訊社６日專訊》南韓中央防疫對策本部６日通報，截至首爾時間今日零點，南韓

單日新增５１８例感染新型冠狀病毒確診病例，累計確診增至６２８４例，再多７名患者死亡，

至今全國總共有４３宗死亡病例，累計治癒並解除隔離１０８例，單日新增２０例。

新增確診病例之中，４９０例來自重災區大邱市及慶尚北道，首爾市新增２例，釜山市新增

３例。

目前有９８個國家和地區對南韓採取入境管制措施，最新包括澳洲，至於與該國關係密切的

日本對南韓入境管制升級。（ｅｙ）

