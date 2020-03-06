【全球放水】渣打料內地本月定向降準，次季或下調存款基準利率

《經濟通通訊社６日專訊》渣打銀行預計，人民銀行本月將實施定向降準，釋放高達
３０００億元人民幣流動性；並於４月下調ＭＬＦ利率。此外，一旦國內產能未能於３月低前恢
復正常，或者全球衰退將成為真正風險，存款基準利率的下調窗口可能在二季度打開。
渣打指出，中國可能會按照自己的節奏放寬政策，而不是跟隨美聯儲；儘管美聯儲降息為人
行創造更多政策空間。（ｗｌ）
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