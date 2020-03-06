【超級星期二】拜登橫掃１０州起死回生，桑德斯或冀紐約翻盤

《經濟通通訊社記者俞瑾６日報道》昏睡喬（Ｊｏｅ Ｂｉｄｅｎ）、瘋子伯尼

（Ｂｅｒｎｉｅ Ｓａｎｄｅｒｓ）、小矮個麥克（Ｍｉｋｅ Ｂｌｏｏｍｂｅｒｇ）、笨笨沃

倫（Ｅｌｉｚａｂｅｔｈ Ｗａｒｒｅｎ）……被現任總統特朗普以各式花名調侃的民主黨「四

大金剛」，於「超級星期二（３日）」分別贏得６２７、５５１、６０及６４張（截至美東時間

６日凌晨２時）宣誓代表票（ｐｌｅｄｇｅｄ ｄｅｌｅｇａｔｅ），意味早前爆冷跑輸的拜登

起死回生。

鑑於拜登與１９９１票的黨內提名門檻仍有一段距離，而接下來的投票重頭戲當屬佛羅里達

州及紐約州。儘管桑德斯２０１６年就在「恐左」的佛州敗北，但就獲紐約市長白思豪

（Ｂｉｌｌｄｅ Ｂｌａｓｉｏ）背書。倘劇情再次反轉，或預示２０２０美國總統大選，仍將

是一場史無前例的民粹大對決。



＊提名門檻最低為１９９１張黨代表票＊



距離２０２０年１１月３日美國總統大選投票日只餘８個月，自艾奧瓦州２月３日打響「頭

槍」，事關特朗普對手誰屬的民主黨黨內初選正進入白熱化階段。

根據民主黨初選規則，若想獲黨內提名成為候選人，最低門檻為首輪於各州宣誓代表投票中

獲逾半數即１９９１張。「超級星期二」之前，民主黨已於艾奧瓦州、新罕布什爾州、內華達州

、南卡羅來納州分別舉行４場初選投票；桑德斯、拜登「叮噹馬頭」，分獲６０票及５４票。

相比整個２月才決出４個州、１５５張宣誓代表票，１５個州同時上演的「超級星期二」，

涉及１３４４張，可謂實至名歸。結果顯示，早前爆冷落後的拜登在１０個州勝出，桑德斯則贏

得４個州，另一參選人億萬富翁彭博則拿下美屬薩摩亞的海外領地。



＊「老左」認未如預期推動年輕人投票＊



７８歲的桑德斯由早前領先大熱拜登，到遭反超，可謂意料之外又情理之中。競選口號為「

Ｎｏｔ ｍｅ﹒ＵＳ﹒」的桑德斯，主張可謂驚世駭俗－－全民免費公立大學；免除現有１﹒６

萬億美元學生貸款；全民醫療保險、消除私人醫療保險；針對最富有的前０﹒１％家庭徵收高達

８％財富稅；支持拆分大銀行、大科企；提高最低工資至１５美元（現為７﹒２５美元）……乍

眼一看，似乎頗有英國工黨郝爾彬的「老左」影子。

高舉民主社會主義大旗的桑德斯甚得年輕選民、拉丁美裔選民歡迎，從他２月獲高達

４６５０萬美元捐款可見一斑。他特別強調，上述款項來自大量小額捐助者，平均捐款額為

１９美元，更指「民主黨一直到富人家去籌集資金，這種傳統必須改變。」

不過，經過「超級星期二」，拜登不單囊括全部保守的南方州，更在黨代表票多達２２８票

的德州，以不到５％優勢跑贏原本民調領先的桑德斯；更在今次票倉加州（４１５票）緊咬桑德

斯，雙方差距不到９％。桑德斯就坦承，他的競選活動未能如他所希望的那樣推動年輕人投票。



＊彭博、布蒂吉格等三退選人轉撐拜登＊



值得一提的是，自有「小奧巴馬」布蒂吉格（Ｐｅｔｅ Ｂｕｔｔｉｇｉｅｇ）上周日（１

日）晚突宣布退出選戰，跟隨宣布退選的克洛布徹（Ａｍｙ Ｋｌｏｂｕｃｈａｒ）、彭博均選

擇為拜登背書，或暗示支持拜登已成民主黨內阻止桑德斯這位「民主社會主義者」出戰的共識。

畢竟，上周末舉行的保守派政治行動大會（ＣＰＡＣ）就將年度主題定為「美國ＶＳ社會主

義」；特朗普的智囊、經濟顧問庫德洛出席時揚言，「左翼意識形態對經濟的威脅，比猖狂的冠

狀病毒更大。」

布蒂吉格稱，拜登是「將尊嚴帶回白宮的合適人選」；克洛布徹亦指，拜登可「令我們的國

家團結起來，並建立起業已被燒毀的民主基礎的聯盟」；彭博則讚拜登：體面、誠實、對國家重

要議題有承諾，「將在１１月有最大機會擊敗特朗普」。」



＊「最像特朗普的人」，獲白思豪加持＊



不過，被共和黨人私下評論為「最像特朗普的人（Ｈｅ’ｓ ａｃｔｕａｌｌｙ

ｍｏｓｔ ｌｉｋｅ Ｔｒｕｍｐ）」的桑德斯並非全無機會。接下來的投票重頭戲當屬佛羅里

達州及紐約州，其中紐約州（４月２８日舉行）的宣誓代表票多達２７４張，而紐約市長白思豪

公開稱，「我同桑德斯站在一起（惟紐約州州長Ａｎｄｒｅｗ Ｃｕｏｍｏ則挺拜登）」，並指

「紐約人非常了解特朗普的排外、偏執和魯莽造成傷害，桑德斯是能夠接替他、將他打敗的參選

人。」

而在下一輪宣誓代表票第二多（２１９票）的佛州，雖然雲集桑德斯的基本盤拉丁裔選民，

但就因桑德斯公開指同情卡斯特羅政權，隨時重蹈２０１６年對決希拉里時的拜北覆輒。

接下來，剛宣布退選的參議員、同屬「進步派」的沃倫會否選擇為桑德斯背書引人關注，《

華盛頓郵報》引述消息稱，兩人正商討聯手。不過，沃倫就稱，想花一點時間思考一下，倘若她

最終選擇支持拜登，誓沉重打擊桑德斯選情。

特朗普就發推「挑撥離間」稱，「沃倫害得瘋子伯尼至少輸掉了馬薩諸塞、明尼蘇達和德克

薩斯州。可能讓他無緣提名！」



＊拜登籌款猛增，活動票價兩千八美元＊



拜登選情日日看漲，從他的競選籌款可見一斑。儘管１月、２月他僅分別籌得

６９８０萬美元、１８００萬美元，遠遜桑德斯的１﹒２１億美元、４６５０萬美元，２月甚至

跑輸沃倫的２９００萬美元；但就在「超級星期二」前的短短四天，他即籌集多達２００萬美元

，而周二結果揭曉後，他更已籌得７００萬美元，多過桑德斯的５００萬美元。

為進一步吸引布蒂吉格的支持者，拜登擬發起一次ＬＧＢＴ活動，票價定為每人２８００美

元。主持人包括曾擔任奧巴馬２０１２年競選連任的財務總監、前駐丹麥大使

Ｒｕｆｕｓ Ｇｉｆｆｏｒｄ。

