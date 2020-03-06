【企業盈警】中信大錳（０１０９１）料去年盈轉虧損２億元

《經濟通通訊社６日專訊》中信大錳（０１０９１）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度虧損約２億元，而２０１８年度則錄得溢利約３﹒３１億元。

該集團指，轉盈為虧主因非常疲弱的銷售環境令截至去年１０月３１日止４個月溢利按年大

幅下降，而不利情況於截至去年１２月３１日止剩餘兩個月繼續存在，因此續受到進一步疲弱的

電解金屬錳市場影響，電解金屬錳的平均售價甚至比先前４個月更低。

此外，該集團作資產非現金減值準備，包括去年第四季度以來錳礦石市場需求迅速降溫以及

錳礦石價格顯著下降，導致於內地主要客戶之一的付款延遲及錄得逾期應收帳款餘額，料期內貿

易及應收票據減值虧損大增至不少於７５００萬元。至於報廢生產設施以配合轉移至更側重電池

材料生產的產品組合重組策略而錄得物業、廠房及設備的減值損失不少於５０００萬元，加上就

所持６４％股權的長溝錳礦採礦權確認減值虧損不少於４０００萬元，因營運環境不明朗而延期

擴建計劃導致其使用價值調整，令採礦權價值減值。



＊提升產能磋商更多補貼＊



該集團指，已採取措施改善業績，包括提升電池材料產能如崇左基地錳酸鋰二期工廠預計將

於４月竣工投產，屆時年產能將增加約１５００噸至３０００噸及通過技術改進，自１月起合營

公司匯元錳業電解二氧化錳已新增年產能４萬噸、通過技術研發提高電池材料產品包括電解二氧

化錳和錳酸鋰品質，以應用於電動汽車和電動工具和設備所使用附加值較高的動力電池中，並在

生產過程中不斷降低成本如升級機器自動化，並加強與當地政府磋商以獲得更多電價補貼。

該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）

