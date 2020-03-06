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即市新聞

06/03/2020 07:53

《神州民企》中國奧園（０３８８３）反駁匿名人士沽空報告

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國奧園（０３８８３）公布，注意到本月３日某社交媒體平台
刊登一份由匿名人士發表的做空報告，就此澄清該報告中的指控乃屬失實，而匿名人士的做空報
告可能旨在蓄意打擊對該集團及其管理層信心，損害該集團聲譽，正向法律顧問作出諮詢，並保
留對該報告作者機構及對相關指控負責人士採取法律行動權利。　
　　該集團指，在項目層面引入非控股股東，一般為原項目股東，充分利用原股東優勢發揮協同
作用。隨著過去幾個年度物業交付和項目利潤結轉，非控股權益逐漸體現，相信去年及未來兩年
隨著交付高峰，非控股股東收益將更明顯。另外，該集團的地產項目從取得項目至竣工交付一般
需時約２至３年，故在綜合損益及其他全面收益表與綜合財務狀況表中對非控股權益的體現存在
時間差。
　　關於合同銷售和回款金額方面，該集團指，有關報告所引用的合同銷售數據為合同簽約含稅
金額，而該集團的綜合財務報表上物業開發結轉收入數據為不含稅淨銷售額，兩者存在差異，不
能直接比較。該集團指，現金回款率一直保持約８０％，由２０１７年末至２０１９年中期結轉
收入後的物業開發應收款餘額分別僅為２﹒７７億元（人民幣．下同）、４﹒４２億元和
５﹒１４億元，佔當期物業開發結轉收入比例僅１﹒５％、１﹒５％和２﹒３％。
　　該集團指，旗下市場化運營的私募股權投資機構廣州奧園股權投資基金管理所有人員均具有
基金從業資格，部分產品涉及該集團旗下項目，均已向中國證券投資基金業協會和投資者充分披
露等。（ｗｈ）

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