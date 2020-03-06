《日入而息》二手樓價指數４年最大跌幅，港股回吐６２１點

《今天重點》﹡匯豐證實有中國員工感染新冠病毒

﹡政府招標出售旺角住宅地，下月２４日截標

﹡會德豐日出康城新盤推１０１伙，折實６５５萬起；梁志堅稱康城新盤無刻

意減價，私有化屬家族事不評論

﹡中原二手樓價指數按周跌１﹒７８％，連跌三周

﹡張竹君指本港新增兩宗確診病例，累計１０７宗



《即日市況》﹡疫情擴散避險情緒增，港股全日回吐６２１點收２６１４６失十天線



《深滬股市》﹡滬綜指收跌１﹒２％止步四連升，全周仍累漲５％



《美元匯價》﹡市場押注聯儲再減息０﹒５厘，利淡美元走勢；歐元最新報１﹒１３３４

╱３５，日圓最新報１０５﹒２４╱２６



《公司業績》﹡越秀交通基建（０１０５２）去年多賺７﹒９％，末期息０﹒２１港元

﹡中信建投（０６０６６）２月份純利７﹒７億元人民幣，按年升九成一

﹡國聯證券（０１４５６）２月淨利７１２５萬元人民幣，按月升３１％



《公司資訊》﹡中行（０３９８８）美元境外優先股票面息率創歷史新低

﹡中駿集團（０１９６６）２月合同銷售跌５６％至１８﹒７８億元人民幣

﹡平安證券集團（００２３１）逾五成半股權遭抵押

﹡國泰航空（００２９３）決定關閉溫哥華基地

﹡捷利交易寶（０８０１７）２月註冊用戶數量按年增逾３１％

﹡莊園牧場（０１５３３）１﹒７億元人民幣增資子公司瑞嘉牧業

﹡燁星（０１９４１）孖展１６７億超購１０６０倍，勢成今年新股王

﹡宏利表示開立ＴＶＣ扣稅帳戶，電子化渠道使用率升

﹡Ｏｋｕｒａ（０１６５５）購日本長崎市物業，總代價約７﹒８億日圓

﹡中國水務（００８５５）與寶豐縣政府成立合營公司

﹡寶龍地產（０１２３８）２月合約銷售額跌５４﹒４％

﹡鵬程亞洲（００９３６）失去附屬公司廣東大合之控制

﹡會德豐日出康城新盤推１０１伙，折實６５５萬起；梁志堅稱康城新盤無刻

意減價，私有化屬家族事不評論

﹡Ｆｒｉｅｎｄ Ｔｉｍｅｓ（０６８２０）擬採用友誼時光為公司中文名

﹡中梁控股（０２７７２）２月合約銷售額為３１億元人民幣



《國企紅籌》﹡龍源電力（００９１６）２月份發電量按年增加０﹒２２％



《神州民企》﹡騰訊（００７００）全年招聘數量將按年提升２５％以上；騰訊夥小米推低

價打機用手機今開售，預售量逾５００萬台

﹡高鵬礦業（０２２１２）主席缺席逾半年，公司取消其主席及執董資格

﹡合景泰富（０１８１３）２月預售額按年減少５７﹒９％



《中國要聞》﹡２月全球製造業採購指數降至５０％以下，增長放緩

﹡內地首二月進出口料同比雙位數下跌，ＣＰＩ企５字頭

﹡內地壽險公司上月新業務按月腰斬一半，同比大跌七成

﹡國開行設立１００億元人民幣春耕備耕專項貸款

﹡普華永道表示銀行家對未來三年中國銀行業謹慎樂觀

﹡發改委表示抓緊啟動國家物流樞紐等重大項目建設

﹡郵政局表示３月中旬除湖北以外快遞基本能恢復常態；將出台措施推動郵件

快件智能末端設施發展；郵政快遞業復工率９０％

﹡上海設１００億額度「科創抗疫貸」；上海對科技信貸在貸企業，按實際支

付利息補貼兩成

﹡特斯拉招聘光伏職缺，料進軍國內市場

﹡中國建築集團前任董事長官慶因病逝世

﹡人行逆回購１４連停，全周零投放零回籠

﹡天津市推出「政策組合拳」，１１條措施助影視業發展

﹡交通部表示十措施支持交通運輸、物流業紓困恢復

﹡首家台資銀行發行防疫專項同業存單，利率２﹒８％

﹡發改委表示１２措施支持物流業發展，物流業復工超六成；物流企業存在不

同程度復工未達產現象

﹡廣州將出台措施促汽車消費，料疫情影響產值３００億元

﹡華為在法國首家旗艦店今日正式營業，將預售折疊手機

﹡三井住友銀行據報擬首發熊貓債，募資最多１０億元人民幣

﹡李保芳稱省委書記即日通知離開茅台，平安下台感高興

﹡中國寶武成全球第一大鋼企，將建上海運控中心

﹡外匯局表示１月銀行結售匯順差６４億美元；１月外匯市場總計成交

１﹒９４萬億美元

﹡李克強考察首都機場：保證人員往來有序安全

﹡上交所表示滔搏、中國飛鶴等將納入港股通

﹡農業農村部發文促新型農業經營和服務主體高質量發展

﹡深圳抗疫債發行募集資金總額破１００億元人民幣

﹡工信部表示中小企復工復產率達５２％，中外資一視同仁



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒７％，報１１３２１﹒８１



《其他消息》﹡財委會通過５０億元撥款推行過渡性房屋項目

﹡金管局表示本港２月底官方外匯儲備資產增加４億美元

﹡市建局邀請３６家發展商入標競投東京街╱福榮街項目

﹡政府招標出售旺角住宅地，下月２４日截標

﹡方蘊萱和黃思遠再獲委任為海洋公園董事局成員

﹡深股通額度全日用９﹒８億元；滬股通額度全日流走１７﹒４億，陸股通淨

流出逾３０億

﹡中原二手樓價指數按周跌１﹒７８％，連跌三周；Ｈ按息跌穿封頂息率，料

美續減息令拆息下跌；中原十大屋苑周末睇樓量按周升１７﹒５％，連升６

周

﹡經絡表示如美再減息ＨＩＢＯＲ或向下，選用Ｈ按客戶增



《新冠肺炎》﹡全國昨新增確診１４３宗，境外輸入病例１６宗

﹡張竹君稱本港新增兩宗確診病例，累計１０７宗

﹡上海增３例伊朗輸入確診，均為中國留學生經曼谷抵滬

﹡衛健委表示４月部分疫苗有望進入臨床或應急使用

﹡南韓逾６千宗確診單日新增５１８例，再多７人死亡

﹡日本下周一起暫停港澳人士免簽證，入境要隔離１４日

﹡日本採取隔離中韓入境者等措施，華外交部表示可以理解；外交部表示已與

韓國、伊朗等國家建立技術層面溝通機制

﹡梁卓偉稱新冠肺炎死亡率推算為１﹒４％

﹡上海科委表示已向全國各地供檢測試劑盒３６０多萬人份

﹡內地２月鐵路公路水路民航客運降八成，貨運降逾兩成

﹡港府已載４６９名滯鄂港人回港，下周派包機機會不大

﹡林鄭月娥到訪工聯會接聽內地港人查詢電話；林鄭連同問責官員共４４人損

逾１０８０萬元予公益金

﹡湖北全面禁食用野生動物，嚴厲打擊非法野生動物交易

﹡旅議會表示日本旅遊限制措施對本港旅遊業造成很大影響

﹡特朗普稱疫情勢必影響競選活動，希望不會持續太長

﹡航空工業集團高端全自動口罩機下線，日產量３００萬隻

﹡馬雲及阿里公益基金會向南韓捐１００萬個口罩

﹡麻生太郎稱Ｇ７未考慮進一步採取針對疫情的措施

﹡英國匯豐員工檢測呈陽性，金絲雀碼頭辦公室疏散

﹡匯豐證實有中國員工感染新冠病毒

﹡銀聯國際因應疫情推「非接觸式」數碼繳費服務

﹡蔣超良辭去湖北省人大常委會主任職務

﹡渣打銀行３間分行下周一起恢復營業

﹡中華電力逐步恢復客戶服務中心及抄讀電錶服務

﹡創興銀行推出包括還息不還本等新一輪貸款紓緩措施

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