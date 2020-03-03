《真知灼見－溫灼培》全球合演減息救經濟

《真知灼見》據美元利率期貨價格變化顯示，聯儲局於本月１８日議息會減息２５個基點，

基本上已是市場共識。有趣的是市場還在預期，即使聯儲局於本月作出減息，到了４月２９日議

息會再減２５個基點的機會率竟也有七成。至於下周四（１２日）歐央行的議息會議，市場估減

息機會有７８％，但減幅相信卻只有０﹒１％。而如果本月一旦減息，市場估歐央行今年內將很

大機會維持息率不變。事實上，以現時歐元區－０﹒５％的官方息率，由於已是負息，再減實質

意義已不大。正因為市場對美國減息預期遠大於歐元區，相信這是近期歐元作出顯著反彈的主因

。當然話說回來，正因市場已把不少聯儲局減息預期投放了在近周美元弱勢上，假如聯儲局減息

步伐稍慢，又或一旦減幅少於預期，這可對歐元相當不利。



＊關注周三加央行會否跟減＊



周二（３日），如市場預期，澳央行減息２５個基點，把其官方息率降至０﹒５％的新歷史

新低水平。回看２月的議息會，澳央行才調高其減息門檻，但僅只維持一個月；受疫情影響，澳

央行便作出減息行動。今次澳央行可以說是新冠狀病毒疫情在全球爆發下第一間減息的主要央行

。現市場關注加拿大央行於周三（４日）的議息會是否跟隨減息。如跟隨，明顯這將很大機會是

全球主要央行合演集體減息的前奏，這樣往下來於３月１２日歐央行的議息會，３月１８日的聯

儲局議息會，３月１９日的日本央行議息會及３月２５日的新西蘭央行議息會，我們均可預期各

央行會相繼減息。當中由於歐息及日息已處負息水平，料減幅會相對小。



＊減息後不會急掉頭加息＊



現剩下的問題是，全球主要央行合演減息下又是否足以抗衡疫情？這相當難說，視乎全球的

疫情維持多久。減息只能紓緩企業的借錢壓力，增加企業活存機會，但如疫情一日存在降低經濟

活動，企業盈利實際上是仍難改善。不過，現在市場的盤算是，疫情始終有一天過去；即使病毒

一直存在，相信亦會有新疫苗出現增加病者的活存率，從而使人類對病毒憂慮降低。相反，央行

的貨幣政策行動往往遲緩，減息後不會迅速加回，這正是現今環球股市作反彈的主因，亦是商品

及商品貨幣從低位開始見靠穩的原因。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

