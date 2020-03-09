《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５８６４﹒７８ 跌２５６﹒５０點╱０﹒９８％
標普５００ ２９７２﹒３７ 跌 ５１﹒５７點╱１﹒７１％
納斯達克 ８５７５﹒６２ 跌１６２﹒９８點╱１﹒８７％
倫敦富時１００ ６４６２﹒５５ 跌２４２﹒８８點╱３﹒６２％
法蘭克福ＤＡＸ １１５４１﹒８７ 跌４０２﹒８５點╱３﹒３７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１３９﹒１１ 跌２２１﹒９９點╱４﹒１４％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０３﹒９６，歐元兌美元１﹒１３８９
09/03/2020 07:46
《日出而作》油價重挫兩成沙特掀減價戰，美股期貨急跌，金價續揚
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５８６４﹒７８ 跌２５６﹒５０點╱０﹒９８％
標普５００ ２９７２﹒３７ 跌 ５１﹒５７點╱１﹒７１％
納斯達克 ８５７５﹒６２ 跌１６２﹒９８點╱１﹒８７％
倫敦富時１００ ６４６２﹒５５ 跌２４２﹒８８點╱３﹒６２％
法蘭克福ＤＡＸ １１５４１﹒８７ 跌４０２﹒８５點╱３﹒３７％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１３９﹒１１ 跌２２１﹒９９點╱４﹒１４％
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