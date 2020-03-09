《油金掠影》俄國拒絕協議油創１１年最大單日跌幅，金價獲利回吐

《經濟通通訊社９日專訊》俄羅斯反對石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）提出大幅減產以穩定油

價的提議，布蘭特原油價格周五（６日）錄得逾１１年來最大單日跌幅。

布蘭特原油期貨下挫４﹒７２美元或９﹒４％，為２００８年１２月以來的最大跌幅，收報

每桶４５﹒２７美元。美國原油期貨下跌４﹒６２美元或１０﹒１％，報每桶４１﹒２８美元，

為２０１６年８月以來的最低水平。

周五，ＯＰＥＣ與俄羅斯一項為期三年的減產協議以磋商破裂告終。莫斯科拒絕進一步減產

以應對新冠疫情的影響。而ＯＰＥＣ因此決定取消對其自身產量的所有限制。

受消息影響，當日有超過１００萬口美國原油合約易手，而全周更錄得超過４５８萬口美國

近月原油合約易手，此為史上交易最繁忙的一周。

ＯＰＥＣ與俄羅斯的分歧引發市場對２０１４年油價崩盤重現的擔憂，有分析師表示，這或

意味著ＯＰＥＣ與俄羅斯聯盟的終結。

ＯＰＥＣ部長們表示，預計非ＯＰＥＣ成員國將為整體額外減產承擔５０萬桶╱日。ＯＰＥ

Ｃ＋在新協議將共計減產約３６０萬桶╱日，相當於全球供應量的３﹒６％。



＊鉑金抽升３﹒１％＊



疫情再度重挫股市，促使投資者拋售黃金，金價從七年高位回落，周五盤中波動逾１％。

現貨金微升０﹒１％，報每盎司１６７１﹒２４美元。美國期金上揚０﹒３％，收報每盎司

１６７２﹒４美元。盤中金價曾高見１６８９﹒６５美元，觸２０１３年１月高位，隨即一度回

吐１﹒４％。

分析師表示，股市波動很大且充滿不確定性，因此最有可能看到的是賣出黃金，以滿足股市

追加保證金的要求。

雖然金價已從高位回落，但仍錄得２０１６年２月以來最大單周漲幅。

其他貴金屬，鈀金下跌０﹒５％，報每盎司２５２０﹒９２美元。白銀跌０﹒９％，報每盎

司１７﹒２６美元。鉑金漲３﹒１％，報每盎司８９１﹒０８美元。（ｆｚ）

