【磚頭有價（下）】發展商逆市推盤，股份投資嚴選新地恒地新世界

《經濟通通訊社記者吳藹林９日報道》受累新型肺炎衝突，本港樓市不景，測量行及地產代

理預期，今年樓價有最多１０％下行空間。不過，地產發展商投地意欲未減，並積極部署推盤。

身為投資者或苦於不知如何部署，有證券分析師及房地產分析師認為，新地（０００１６）、恆

地（０００１２）及新世界（０００１７）可看高一線。

誠如我們專題分析【磚頭有價（上）】（２月２５日刊出）所述，今年開始，發展商推盤步

伐明顯放慢，伙數較多的有新地天水圍「Ｗｅｔｌａｎｄ Ｓｅａｓｏｎｓ Ｐａｒｋ」首期

７１０伙，及最新開價的會德豐（０００２０）日出康城「Ｏｃｅａｎ Ｍａｒｉｎｉ 」首張

價單１０１伙。至於萬科置業（香港）及長虹發展（集團）合作發展的西營盤「１５

Ｗｅｓｔｅｒｎ Ｓｔｒｅｅｔ」、恆地西半山「Ｔｈｅ Ｒｉｃｈｍｏｎｄ」及興勝創建

（００８９６）旗下「Ｗｅｓｔ Ｐａｒｋ」均為單幢式項目，合共提供２５７伙。五盤合共

１０６８伙，比起市場原先預測的全年一手供應量２﹒７萬伙只佔不足４％。

相對而言，淡市之下發展商積極散貨尾，但由於不少新盤開價時市況與現時大相徑庭，又不

想明言減價，所以多傾向以新推優惠的名目吸客，新地旗下元朗「ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ

Ｎａｐｏｌｉ」擴大先住後付付款辦法的可選用單位；長實（０１１１３）送三萬至五萬元珠寶

禮劵予長沙灣「愛海頌」部分指定單位買家；最特別的是，市傳新世界旗下元朗「瑧頤」提高代

理佣金至１０％，若買家向代理收取回佣，即單位售價最多可打９折。



＊本港新樓盤交投冰封，發展商仍逆市入標爭地＊



雖然新盤交投淡靜，不過發展商亦無放慢投地大計，今年截標的住宅地皮，包括鄰近黃金海

岸的屯門青山灣段住宅地，由佳兆業（０１６３８）以３５億元投得，可建樓面超過５８﹒２９

萬呎，之前接獲１６份標書。會德豐則勢做康城區大地主，投得港鐵（０００６６）日出康城第

１２期純住宅發展項目，是繼第５、７、９期後，集團第四度奪得區內住宅項目，樓面上限約

９６萬呎，提供１２１７伙至２０００伙，早前接獲９份標書。

事實上，上述兩幅地皮，入標發展商不乏長實、信置（０００８３）、恆地、新地、嘉華國

際（００１７３）等本地「大孖沙」，反映他們對樓市前景仍有一定信心。另外，市建局的深水

埗東京街╱福榮街發展項目共收到３７份意向書，與該局去年推出的兩個深水埗項目，分別收到

３７份及３８份，數目相若。

港府發展局公布，今年私人房屋土地供應目標為１﹒２９萬個，較去年１﹒３５萬個的目標

少４﹒４４％，首季將推出兩幅住宅地，涉及約１３７０伙。測量行萊坊執行董事、估價及諮詢

部主管林浩文向《經濟通通訊社》表示，受限於市況，料發展商未來一段時間在投地上開價會較

保守，不會有像以往中資來港高價搶地的現象。但由於香港地塊稀少，為保持公司營運，發展商

入標不會減慢。



＊萊坊林浩文：按證定息計劃有利中型單位買家＊



近期，政府宣布按證公司推出試驗計劃，透過銀行向私樓買家提供每宗貸款上限１０００萬

元的貸款，年利率分別為２﹒７５厘、２﹒８５厘及２﹒９５厘，年期１０年、１５年及２０年

，買家毋須符合壓力測試。萊坊早前預測今年本港樓價將錄５％至１０％跌幅，林浩文認為上述

計劃最受惠的是售價６００萬至１０００萬元的中型單位，準買家在固定供款下得到更多選擇，

因此該類單位抗跌力或較佳。他亦指，在放寬按保計劃的樓價上限後，買家購入２００呎以下單

位的必要性減低，預期無論是一手或二手，定價會相當具壓力。

他續稱，現時市場上買家多為自住客，以４００呎至６００呎，售價１０００萬元以下的單

位為例，較看好將軍澳、新界北的抗跌力，雖然屯馬綫一期開通利好啟德，但區內餘貨多為

１０００萬元以上，料對承接力未起太大效用。



＊新世界「重注」大圍站頂目，新地盤源分較散＊



本通訊社整合部分發展商未來一段時間的推盤計劃，發現他們推出的細碼盤明顯減少，即使

是近幾年多推「納米盤」的恆地和新世界，未來發展計劃亦有覆蓋不同戶型，其中新世界大圍站

項目表明是「世界盤」，今年計劃推的第一期戶型由一房至四房戶，放棄採用開放式設計。而恆

地旗下掃管笏青山灣項目，雖然仍有開放式單位，但全盤平均面積約４００呎，未算太細。

長實有兩個鐵路盤，包括將軍澳日出康城第８期「ＳＥＡ ＴＯ ＳＫＹ」提供１４２２伙

，由４００呎起，以及黃竹坑站項目，以集團推盤的一貫慣例，料上述兩盤均主打家庭客，開價

料比同行低，淡市之下，若然市場尚有一定購買力，兩盤吸引力甚皆。

至於新世界「重注」的大圍站項目提供高達３０９０伙，規模極大，雖然可提供不同戶型，

但由於貨源太過集中，即使位於大圍站這個重要的交通樞紐，仍存在客源較少的風險，即使分開

兩至三年銷售，或要面臨同期或同區其它項目競爭，在開價上或具壓力。

相對而言，新地的貨源較分散，天水圍「Ｗｅｔｌａｎｄ Ｓｅａｓｏｎｓ Ｐａｒｋ」及

屯門海榮路項目項目位於新界，未計「Ｗｅｔｌａｎｄ Ｓｅａｓｏｎｓ Ｐａｒｋ」第一期餘

貨及第三期，二期提供９６２伙，前景略為看稍。北角「海璇」項目定位為豪宅，但實質戶型較

細，參考近期恆地同類型豪宅西半山「Ｔｈｅ Ｒｉｃｈｍｏｎｄ」次輪即日沽清，新一張折實

呎價最高達３６５３４元，相信此類精品式項目，可吸引部分較具購買力的投資者。



＊新地現金流強勁，唯疫情或影響商場租金收入＊



四大發展商各有優勝，投資者應如何選擇？晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師黃

子燊向《經濟通通訊社》表示，過往數年一手樓供應較多，但需求不是太活躍，加上爆發新型肺

炎疫情，令推盤難度加大，政府擬定中的一手空置稅，亦會令發展商持貨成本增加。預料短期內

行業整體盈利能力有折讓。中長線上，社會事件在去年底至年頭有緩和跡象，假設疫情過去，香

港經濟表現能修復七至八成，以現時估值來看新地有吸引力。他續稱，若不計及農地，新地土儲

較多、即使住宅單位不太暢銷，其業務產生的持續現金流仍容許集團繼續投地。況且與集團以往

歷史比較，市凈率（ＰＢ）亦在５年低位，即使股價比每股資產淨值（ＮＡＶ）折讓較同業少，

是反映市場覺得集團長遠增長較佳，所以願意付出相對較高的溢價。

交銀國際首席房地產分析師謝騏聰則向《經濟通通訊社》表示，新地的住宅組合不錯，但在

經濟不景下，預料商場租金收入在未來１２至１８個月或漸進式下跌一至兩成，而新地有一半租

金收入來自零售，在兩項因素抵銷下，短線並不看好。即使疫情過去，但本港經濟增長相當依賴

「北水」，去年６月以來的社會運動令內地人來港消費及投資意欲減少，預期香港經濟要回復以

往高度，或需要兩至三年時間，而新地的股價要重返以往高位，靠的未必是在港業務。

住宅市場方面，謝騏聰認為中長線土地供應有限，發展商有三個方法發展住宅，包括投標港

鐵的地塊，公私營合作及農地轉換，現時每間發展商條件差不多，需視乎樓盤的毛利率及利潤，

其中預期恆地的重建項目毛利率較高，而集團土儲中農地較多，最近有發展商期望４至５年內可

以有公私型合作項目推出，縮短農地轉換的時間。集團亦持有啟德１Ｌ區３號及１Ｋ區３號地盤

，及約４００萬呎的重建項目等。即使農地轉換需時較長，預期短期內利潤仍佳。



＊交銀國際謝騏聰：新世界較快出現股價催化劑＊



相對而言，新世界管理層透露，會在未來兩至三年維持每年１５０億至２００億元合約銷售

目標，中長線而言集團農地充足（１６６３﹒３１萬呎），而一些新商場，如尖沙咀「Ｋ１１」

和「Ｖｉｃｔｏｒｉａ Ｄｏｃｋｓｉｄｅ」，由於不少為新簽租約，租金水平相比同區商場亦

較低，料抗跌力較強。

整體而言，單以股息計，現時地產股息口在５厘左右，謝騏聰透露如果自己要入市，他會選

擇新世界，預期受惠大圍站項目登場，因貨源較多（３０９０伙）容易引起市場?目，對市場影

響較快。

而同為四大發展之一的長實，黃子燊及謝騏聰不約而同認為，集團發展方向明顯全球化，多

元化發展，可說是演變為一間大型綜合企業。黃子燊指，長實在港土儲相對新地和恆地少，現時

的發展方向相當依靠管理層能力去管理其資產組合，參考往績前景，認為是一間穩健的公司。謝

騏聰則稱，長實資產組合中本地佔比不多，料疫情中所受影響不大，形容「跌得少都升得少」。



大型發展商在港土儲（按所佔樓面面積計算）（萬呎）：



總數 物業發展 投資物業及其他 農地

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新地 ５８９０﹒００ ２５８０﹒００ ３３１０﹒００ （無資料提供）

新世界 ２５７１﹒４７ ４２１﹒５２ ４８６﹒６４ １６６３﹒３１

恆地 ７０６０﹒００ １５３０﹒００ ９４０﹒００ ４５９０﹒００

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註：新地及新世界資料至去年１２月底止，恆地為去年６月底止數據。

＊長實資料不在上表列，其公布截至去年６月底止，擁有可開發土儲（包括於合作發展項目之權

益，但不包括農地及已完成物業）約１﹒０１億呎，其中４００萬呎位於香港。

